حركة تنقلات الشرطة في البحيرة 2023.. «الحبشي» رئيسا لمباحث دمنهور

اعتمد اللواء محمود هويدي، مدير أمن محافظة البحيرة، حركة تنقلات الشرطة في البحيرة 2023، وذلك فيما يتعلق برؤساء البحث الجنائي بمراكز الشرطة وفروع البحث على مستوى المديرية، في إطار الحركة السنوية لضباط الشرطة بوزارة الداخلية، والهادفة لضخ دماء جديدة في المراكز القيادية بنطاق مدن ومراكز المحافظة.

حركة تنقلات الشرطة البحيرة 2023

وشهدت حركة تنقلات الشرطة البحيرة 2023 تعيين العميد حازم خيري عبادة، وكيلاً لمباحث المديرية، والعميد أحمد سمير رئيسا لفرع البحث الجنائي بكفر الدوار، والعقيد أحمد يسرى الشرقاوى، وكيلاً لفرع البحث الجنائي بكفر الدوار، والمقدم عبدة خطاب، مفتشا لفرع البحث الجنائى بمركز إيتاي البارود وشبراخيت

اعتماد حركة تنقلات الشرطة البحيرة 2023

كما شهدت حركة تنقلات الشرطة البحيرة 2023 تعيين العقيد أحمد عوف رئيسا لقسم التحريات بالمديرية، والعقيد محمد أكرم مرير، رئيسا لمباحث المخدرات، والعقيد محمد الشاذلي، رئيسا لفرع البحث الجنائي بمركز بدر.

وتضمنت حركة تنقلات الشرطة البحيرة 2023 تعيين المقدم محمد عبدالله عوض، رئيسا لمباحث المرور، والمقدم على شاكر، رئيسا لمباحث مركز شرطة الدلنجات، والمقدم أحمد حمدى، رئيسا لمباحث إيتاي البارود، والمقدم محمود يونس رئيسا لمباحث مركز شرطة دمنهور، والمقدم كريم الخولى، رئيسا لمباحث مركز شرطة كوم حمادة.

كما تم تعيين المقدم ماجد الحبشي، رئيسا لمباحث قسم شرطة دمنهور، والمقدم محمد الديب، رئيسا لمباحث مركز شرطة وادى النطرون، والمقدم عمر عرفات رئيسا لمباحث مركز شرطة بدر، والرائد محمد صبرة، رئيسا لمباحث أبو حمص، والرائد محمد عطا الله، رئيسا لمباحث مركز شرطة الرحمانية، والرائد محمد ترابيس، رئيس مباحث شبراخيت.

وعين المقدم عمرو أبو يونس، رئيسا لمباحث مركز شرطة حوش عيسى، والمقدم كريم الشونة، رئيسا لمباحث رشيد، والمقدم محمود سرور، رئيسا لمباحث مركز شرطة المحمودية، والمقدم أحمد المسيرى، رئيسا لمباحث مركز شرطة أبو المطامير، والمقدم أحمد عبد العال، رئيسا لمباحث مركز شرطة كفر الدوار.

وشملت الحركة أيضا تعيين المقدم محمد سلامة، رئيسا لمباحث مركز شرطة إدكو، الرائد محمد حامد هبيلة، رئيسا لمباحث المرافق، والمقدم محمد عوض زايد، رئيسا لمباحث الأحداث، والرائد أحمد البنا، رئيسا لمباحث السيارات، والرائد عبدالرحيم عمرو، معاون أول مباحث مركز شرطة كوم حمادة، والنقيب اسلام شلش، معاون مباحث مركز دمنهور.

يحيى الأنصاري مأمورا لمركز شرطة الرحمانية

وتضمنت حركة تنقلات الشرطة البحيرة 2023 تعيين العميد يحيى الانصاري أبو غزالة، مأمور مركز شرطة الرحمانية، والعميد علاء هندى مأمور مركز شرطة الدلنجات، والعميد محمد فرحات، مأمور مركز شرطة شبراخيت.

كما تم تعيين العميد مصطفى السعدني، مأمور مركز دمنهور، والعقيد حاتم السمرى، مأمور مركز كوم حمادة، والمقدم فرحات متولى، مأمور قسم شرطة كفر الدوار، والعميد محمد بسيونى، مأمور مركز شرطة إيتاي البارود.