شهدت مديريات الأمن المختلفة في المحافظات، حركة تنقلات للشرطة 2023 بالتزامن مع إعلان الحركة العامة لقيادات وزارة الداخلية الأسبوع الماضي، فيما شملت الحركة تغير كبير في بعض المحافظات وتنقل بين ضباط المباحث الجنائية ومأموري المراكز والأقسام والدفع بدماء جديدة في الإدارات المختلف.

حركة تنقلات الشرطة 2023 كاملة في المحافظات

وينشر «الوطن» حركة تنقلات الشرطة 2023 كاملة في المحافظات بعد الانتهاء من إعلانها علي مدار الساعات الماضية، والتي تضمنت تجديد الثقة في المقدم محمد هشام رئيسا لمباحث أبوصوير والمقدم مروان الطحاوي رئيسا لمباحث القنطرة غرب والمقدم محمد جمال عمر رئيسا لمباحث مركز الإسماعيلية، والرائد محمد سالم رئيسا لمباحث القصاصين والرائد محمد فؤاد رئيسا لمباحث التل الكبير.

كما تضمنت الحركة تجديد الثقة في الرائد محمود عبداللطيف رئيسا لمباحث مركز فايد والرائد سيد عبد العال رئيسا لمباحث القنطرة شرق والرائد حسن رضوان رئيسا لمباحث المرور ويمكن معرفة الحركة كاملة من هنا.

وتضمنت الحركة في محافظة الدقهلية تجديد الثقة في العقيد عصام القشلان رئيسا لقسم التحريات بالبحث الجنائي بالمديرية وتصعيد العقيد أحمد شبانة من رئيس مباحث قسم أول المنصورة إلى رئيس فرع في إدارة البحث الجنائي بالمديرية.

كما شملت تعيين العقيد محمد رفعت من النقل والمواصلات مأمورا لمركز السنبلاوين والعقيد علي أبو شعيشع مدير شرطة المرافق ويمكن معرفة تفاصيل الحركة كاملة من هنا.

حركة تنقلات الشرطة 2023 في كفر الشيخ

وفي كفر الشيخ اعتمد اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، حركة تنقلات مديرية أمن محافظة كفر الشيخ 2023، ضمن حركة تنقلات الشرطة 2023 كاملة في المحافظات تضمنت كليف العميد خالد عبد الخالق القاضي، مأمورا لمركز شرطة الحامول، والمقدم أحمد السيد الأشرف، مأمورا لمركز شرطة قلين.

كما تضمنت حركة تنقلات الشرطة 2023 كاملة في المحافظات تعيين العقيد أحمد مليس، مأمورا لقسم أول شرطة كفر الشيخ، والمقدم هشام أحمد الأمير، مأمورا لقسم ثان شرطة كفر الشيخ، ونقل المقدم أحمد مصطفى حجازي، مأمورا لمركز شرطة مطوبس ويمكن التعرف علي الحركة كاملة من هنا.

وفي بني سويف تضمنت الحركة تعيين المقدم محمود فؤاد رئيسا لمباحث قسم شرطة بندر بني سويف، والمقدم أشرف الخولي رئيسا لمباحث مركز شرطة بني سويف، والمقدم محمد قاسم رئيسا لمباحث قسم شرطة مدينة بني سويف الجديده شرق النيل

كما تضمنت لإبقاء على المقدم محمد محروس، رئيسا لمباحث مركز شرطة الواسطى ويمكن التعرف علي الحركة كاملة من هنا.

وفي البحر الأحمر تضمنت حركة تنقلات الشرطة 2023 كاملة في المحافظات تجديد الثقة للعقيد جورج عادل رئيسا لمباحث المرور، والمقدم إسلام عبد الحميد رئيسا لمباحث قسم أول الغردقة، والمقدم مصطفى حلمي، رئيسا لمباحث قسم شرطة ثان الغردقة ويمكن التعرف علي الحركة كاملة من هنا.

وفي الأقصر تضمنت الحركة تجديد الثقة بين ضباط وحدة إدارة البحث الجنائي، وهم الرائد أحمد جادو، رئيس مباحث بندر الأقصر، والرائد أحمد حسين، رئيس مباحث مركز شرطة إسنا، ويمكن التعرف علي الحركة كاملة من هنا.

حركة التنقلات في القليوبية

وفي القليوبية تضمنت الحركة تعيين المقدم أحمد ربيع رئيس مباحث مركز شرطة بنها والمقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز القناطر الخيرية والمقدم محمد عماد رئيس مباحث مركز كفر شكر و المقدم أحمد سامي رئيس قسم ثان بنها.

كما شملت حركة تنقلات الشرطة 2023 كاملة في المحافظات تعيين المقدم يوسف الشامي رئيس مباحث رئيس قسم قليوب والمقدم محمد رفعت أبو سريع رئيس مباحث قسم أول بنها ويمكن التعرف علي الحركة كاملة من هنا.

وفي المنيا تضمنت الحركة تعيين المقدم عبدالوهاب أبو طالب رئيس مباحث بندر المنيا أول، والرائد الحسيني جابر رئيس مباحث بندر المنيا ثان، والمقدم جاد الله صدقي رئيس مباحث المرور، والمقدم بلال الجنايني رئيس مباحث مركز المنيا وبمكن معرفة الحركة كاملة من هنا.

وفي المنوفية تضمنت الحركة تعيين الرائد عمرو هشام رئيسا لمباحث قسم منوف، والرائد أحمد عبدالسلام رئيسا لقسم سرس الليان، والرائد علاء حشاد رئيسا لمباحث المرافق، والمقدم أيمن رزق رئيسا لمباحث التنفيذ في المديرية ويمكن معرفة الحركة كاملة من هنا.