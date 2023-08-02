حركة تنقلات الشرطة 2023 كاملة.. تصعيد الشباب لمراكز القيادة

تسلم قيادات الشرطة التي تم تصعيدها في حركة تنقلات الشرطة 2023 كاملة، مهام عملهم في الأماكن الجديدة وذلك في اليوم التالي لصدور حركة تنقلات الشرطة وعقب اعتمادها من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وبذلك يكون جميع القيادات والضباط الذين شملتهم حركة تنقلات الشرطة 2023 كاملة انتظموا في مهام العمل المسندة إليهم.

موعد حركة تنقلات الشرطة 2023 كاملة

ووفق لائحة وزارة الداخلية، فإن حركة تنقلات الشرطة 2023 كاملة، تصدر قبل بداية شهر أغسطس من كل عام وذلك لضخ دماء جديدة في مراكز القيادة، واعتمدت حركة تنقلات الشرطة 2023 كاملة على تصعيد عدد كبير من الشباب في المراكز الشبابية لتحقيق سياسة الدولة ورؤيتها في هذا الأمر لأن تلك المراكز تحتاج إلى العمل الدائم والمتابعة المستمرة من قبل القيادات الشابة للقيام بتلك المهام على الوجه الأمثل.

تظلمات حركة تنقلات الشرطة 2023 كاملة

وانتهت مدة التظلمات بعد صدور حركة تنقلات الشرطة 2023 كاملة، بـ5 أيام فقط وبعدها يجب على الضابط الالتزام بالقرار بعد الفصل في التظلم وتنفيذ حركة التنقلات، أمام في حالة عدم تقديم تظلمات فأنه يجب على الضابط تنفيذ حركة تنقلات الشرطة 2023 كاملة في اليوم التالي لصدورها من وزارة الداخلية.

أسماء مساعدي وزير الداخلية في حركة تنقلات الشرطة 2023 كاملة

وتضمنت حركة تنقلات الشرطة 2023 كاملة هذه الأسماء لمساعدي وزير الداخلية كالتالي:

- لواء محمود أبو عمره حسن إمبابي – مساعد الوزير لقطاع الأمن العام.

- لواء محمد حسن طه علي – مساعد الوزير لقطاع قوات الأمن.

- لواء أحمد جمال علي جمال الدين – مساعد الوزير لمنطقة وسط الصعيد.

- لواء محمد عبدالحميد الصاوي عمار– مساعد الوزير لمنطقة وسط الدلتا.

- لواء شريف رؤوف زكي عبدالرازق – مساعد الوزير لقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة.

- لواء هشام سمير محمد حسام الدين – مساعد الوزير لمنطقة القناة.

- لواء مهندس أحمد عدلي أحمد محمد – مساعد الوزير لقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

- لواء محمد مصطفى ضبش معوض – مدير أمن المنيا.

- لواء محمود عبدالتواب محمود على هويدي – مدير أمن البحيرة.

- لواء خالد محمد مختار عبدالسلام سليمان – مدير أمن الغربية.

- لواء دكتور محمد سليمان عبدالواحد عمران – مدير الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث.

- لواء دكتور محمود محمد سعد قمرة – مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

- لواء محمد كامل على عناني– مدير أمن جنوب سيناء.

- لواء وائل فؤاد زكي نصار– مدير أمن أسيوط.

- لواء جمال مصطفى علي معوض – مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة.

- لواء حسن عبدالعزيز عبدالله مصطفى – مدير أمن الأقصر.

- لواء مصطفى مبروك مصطفى درة – مدير أمن قنا.

- لواء إيهاب أحمد إبراهيم عطية – مدير أمن كفر الشيخ.

- لواء حسام الدين أحمد محمد أحمد الدح – مدير أمن السويس.

- لواء منار مختار حافظ حسن – مدير عام بقطاع حقوق الإنسان.

- لواء هشام مروان توفيق محمد شبانة – مدير أمن الإسماعيلية.

- لواء محمد زهير عبدالحميد منصور – مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.