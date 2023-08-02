حملة لإزالة الإشغالات ورفع المخلفات في حي العامرية أول بالإسكندرية

قال السيد موسى رئيس حي العامرية أول غرب الإسكندرية إنه استمرارا للحملات اليومية لرفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام لتحقيق السيولة المرورية بشوارع الحي قامت إدارة أشغال الطريق بمواصلة الحملات اليومية لرفع الإشغالات من طريق الخدمات والوكالة والتحفظ على عدد 6 حالات إشغالات متنوعة كما تم إزالة عدد 4 إعلانات فلاج والتحفظ على عدد 19 عرقا خشبيا و11 لوحا خشبيا من قرية البيضاء مهندسين وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين وذلك لفرض الانضباط للشارع والحد من ظاهرة الاشغالات حالة اشغالات.

إزالة ورفع المخلفات

وأضاف رئيس حي العامرية أول لـ«الوطن» أنه استكمالا لجهود الحي لرفع كفاءة النظافة بالشوارع ورفع المخلفات قامت إدارة الرصد البيئى برفع حوالي 3 أطنان مخلفات من منطقة عبد القادر كما تم العمل على رفع المخلفات من منور الدهب بالتنسيق مع شركة نهضة مصر برفع المخلفات من العامرية البلد وضواحيها وعبد القادر وقرى النهضة.

السيد موسى: لن نسمح بالمخالفات

وأشار السيد موسى إن إدارات الحي المختلفة تعمل بكل الاتجاهات في وقت واحد سواء مجالات خدمية أو رقابية أو تنفيذية وذلك للسيطرة على شوارع ومناطق الحي وفرض القانون وهيبة الدولة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ونؤكد على عدم السماح بأي نوع من أنواع المخالفات وسيتم مطاردة المخالفين للقضاء عليهم وحتى يلتزم الجميع باحترام القوانين.