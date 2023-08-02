ساعات ويبدأ تنسيق الجامعات 2023، وكشفت وزارة التعليم العالي، عن آخر موعد لتقديم المرحلة الاولى بالتنسيق، لطلاب الثانوية العامة 2023، الذين يستعدون للتسجيل فى أولى مراحل التنسيق.

تنسيق الجامعات 2023.. اعرف آخر موعد لتقديم المرحلة الأولى

بشكل رسمي يبدأ تنسيق الجامعات 2023، يوم السبت المقبل الموافق 5 أغسطس، ويستمر حتى الأربعاء 9 أغسطس، أي أن فترة التقديم 5 أيام متتالية، وآخر موعد للتقديم في تنسيق المرحلة الأولى سيكون الأربعاء 9-8-2023، علما بأن التقديم متاح طوال الـ24 ساعة، سواء للتسجيل أو لتعديل الرغبات.

عدد الطلاب في تنسيق الجامعات 2023 للمرحلة الأولى

أعلنت وزارة التعليم العالي، أن المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023، تضم 22304 طلاب من علمي علوم، و15013 من علمي رياضة، و74923 من شعبة الأدبي.

موعد تقديم تظلمات الثانوية العامة 2023

وتستقبل وزارة التعليم، بداية من من غد الخميس 3-8-2023، الطلبات الخاصة بالتظلمات على نتيجة الثانوية العامة 2023 ، وتستمر لمدة 15 يوما، عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.