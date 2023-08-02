7 خطوات لتعديل رغبات تنسيق المرحلة الأولى للجامعات.. راجع قبل انتهاء المدة

يرغب عدد كبير من طلاب الثانوية العامة ضمن المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات في تعديل الرغبات المسجلة عبر موقع التنسيق، وبحسب ما أعلنته وزارة التعليم العالي يمكن اتباع الخطوات التالية لتعديل الرغبات دون أي خطأ وبكل سهولة.

7 خطوات يجب اتباعها عند تعديل رغبات تنسيق المرحلة الأولى

وأشارت وزارة التعليم العالي في منشور رسمي صادر عنها أنه يحق لكل طالب تغيير الرغبات أكثر من مرة خلال الفترة المحددة والبالغ عددها 5 أيام، بداية من أول أيام تنسيق المرحلة الأولى يوم السبت القادم وحتى الأربعاء، واتباع الخطوات التالية:

- الدخول على الموقع الرسمي لتسجيل التنسيق من خلال الرابط.

- إدخال رقم الجلوس.

- عرض الرغبات التي سبق تسجيلها.

- يتيح لك الموقع تغيير قائمة الرغبات، أو إضافة رغبات جديدة.

- بعد الانتهاء يعرض عليك البرنامج القائمة الأخيرة للرغبات لمراجعتها.

- الضغط على حفظ التسجيل في قاعدة البيانات.

- بعد ذلك يظهر على الشاشة إيصال تسليم رغباتك الكترونيا، حيث يجرى طباعته.

الحد الأدنى للقبول في مرحلة التنسيق الأولى

- علمي علوم الحد الأدنى للقبول من مجموع 362 درجة فأكثر، أي بنسبة 88.29.

- علمي رياضة الحد الأدنى للقبول 342 درجة فأكثر، أي بنسبة 83.41% فأكثر.

- الشعبة الأدبية الحد الأدنى للقبول 289.5 درجة فأكثر، أي بنسبة 70.61%.