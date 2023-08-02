لطلاب المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات.. 10 إرشادات مهمة عند تسجيل الرغبات

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، خطوات التسجيل في تنسيق الجامعات 2023-2024 للمرحلة الأولى والتي تنطلق السبت 5 أغسطس وحتى الأربعاء، بحد أدنى 88.29% للشعبة العلمية، و83.41% فأكثر للشعبة الهندسية، و70.61% للشعبة الأدبية.

إرشادات تسجيل الرغبات وطباعة الاستمارة

وتمثلت إرشادات تسجيل الرغبات وطباعة الاستمارة في الآتي:

- يحدد الطالب أسلوب الاختيار في تنسيق القبول بالجامعات، إما بقطاعات التخصص المسموح بها لشعبته أو بالجامعات.

- يختار الطالب ما يرغب في الالتحاق به سواء أكان كلية أو معهدًا عن طريق قوائم التوزيع الجغرافي.

- يختار الطالب قطاع التخصص الذي يرغب في الالتحاق بكلية من كلياته، فتظهر له قائمة بالكليات المسموح له بها مرتبة في مجموعات.

- يجب على الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول قبل الاختيار في النطاق التالي له.

- يمكن للطالب الانتقال بين تخصص وآخر بشرط استيفاء الشروط.

- يجب على الطالب مراجعة الأقسام والشعب التي تعد كل منها رغبة مستقلة عند الترشيح لها.

- بعد إدخال الرغبات يمكن طباعة الرغبات التي جرى إدخالها.

- يحصل الطالب على إيصال برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة التقدم.

- يمكن حفظ نسخة من الرغبات Saves على الحاسب الشخصي

للرجوع إليها وقت الحاجة.

- إذا قمت بتعديل رغباتك عدة مرات و(هذا متاح)، فاعلم أن الحاسب سيحفظ آخر تعديل فقط، ويجرى التنسيق وفقًا لآخر تعديل قمت به.