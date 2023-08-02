حماة الوطن بمطروح: ربط محطتي شرق والألبان بعد موافقة وزارة الكهرباء

أعلن النائب عيسي أبو تمر عضو مجلس النواب أمين حزب حماة الوطن بمطروح، عن موافقة وزارة الكهرباء والطاقة على إنشاء ربط لمحطة محولات شرق مطروح بمحطة محولات الألبان جهد 66 ك. ف، بناء على المقترح المقدم من الحزب، مما يهدف إلى انتظام التيار الكهربائي، في إطار الحرص على تقديم حلول ومقترح للمسؤولين لخدمة المواطن المطروحي في القطاعات الخدمية المختلفة، تنفيذاً لتوجيهات الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن، وتعليمات اللواء طارق بركات رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا بالحزب.

تأمين تغذية الكهرباء في مدينة مرسى مطروح

وقال النائب عيسي أبو تمر إن الهدف من ربط محطة محولات شرق مطروح بمحطة محولات الألبان هو عدم انقطاع الكهرباء، وتأمين تغذية الكهرباء، بناء على الطلب المقدم من أحد العاملين وجرى التذكية للطلب، ومخاطبة الجهات المعنية، بالشركة المصرية لنقل الكهرباء.

ربط محطتي كهرباء شرق والألبان

وأضاف أمين حزب حماة الوطن بمطروح، اليوم، ببيان أنه بعد ربط محطتي الكهرباء شرق والألبان، ليصبح للمحافظة، مصدرين رئيسيين للتغذية من الطاقة الكهربائية، لضمان انتظام وصول التيار الكهربائي للمشتركين علي الشبكة القومية للكهرباء.

تعاون وزارة الكهرباء لدعم مطروح

ووجه أمين حزب حماة الوطن بمطروح، الشكر إلى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، والشركة المصرية لنقل الكهرباء علي تعاونها وتلبية احتياجاتها لمحافظة مطروح في قطاع الكهرباء.