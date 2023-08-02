موعد تخفيف أحمال الكهرباء في 21 منطقة بالهرم اليوم

حددت شركة توزيع كهرباء جنوب القاهرة، موعد تخفيف الأحمال وقطع التيار عن 21 منطقة ومركز وحي واقعة في نطاق عمل بشبكات كهرباء الهرم بمحافظة الجيزة، اليوم، من الواحدة ظهرا حتى الثانية ظهرا.

أماكن تخفيف الأحمال وقطع التيار بمناطق الهرم

وجاءت المناطق المتأثرة من تخفيف الأحمال وقطع التيار بشبكات الهرم الواقعة بنطاق عمل شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، كما يلي.

- الجيزة «شارع المحطة امام محكمة الجيزة - شارع ربيع الجيزي».

- العمرانية «شارع سيدي عمال - العمرانية الشرقية - بجوار قاعة سيد درويش - خاتم المرسلين - العمرانية الغربية - شارع كريتاس من خاتم المرسلين - شارع التحرير بالعمرانية - قبل الدائري العمرانية الشرقية بجوار المزلقان القديم بالدائري - حي الزهور - خاتم المرسلين».

- زاوية ابو مسلم «المنصورية اتجاة الدائري شمال - عزبة جحا بجوار فيلا انيس منصور بالمريوطية».

- المريوطية «شارع ترعة السيسي حتي مصرف اللبيني ومتفرعاتة - المجزر الالي وامتدادة رشاح ابو عوض - مشتل الورد ومتفرعاته».

- زغلول «شارع عبد العزيز الباسل - شارع المجزر الالي ومتفرعاتة حتي مصرف ابو مسلم - حديد اولاد سلام بنزلة البطران».

- اسكندرية الصحراوي «طريق مصر اسكندرية الصحراوي بجوار جرانة».

- عزبة مدكور «عزبة مدكور - ابو ختيرش».

- ساقية مكي «البحر الأعظم - الجيزة».

- الهرم «من شارع النخيل حتي مصرف اللبيني ومتفرعاتة - قصر الأهرام وشارع عبدالصمد الجابري - شارع زغلول حتي مصرف حمودة وشارع الأربعين».

- الهضبة «مساكن الرماية بجوار المستعمرة».

- أبو النمرس «أبو النمرس بجوار موقف ابو النمرس ونزلة الأشطر».

- الحرانية «الحرانية طريق سقارة السياحي».

- كفر الجبل «مساكن كفر الجبل».

- العريش «شارع العريش - شارع الهرم حتي شارع رمسيس».

- الكوم الأخضر «ترعة المريوطية من اهرم وحتي شارع فيصل - مصرف اللبيني في اتجاة فيصل».

- المنيب «بجوار المركز الطبي - القصبجي - المنيب».

- البدرشين «قرية منشية دهشور - عزبة شحاتة - طريق المعسكر - قرية أبو صير - منطقة سجن يوسف - الشوبك بالطريق السريع وعزبة نفيسة - الشوبك بشارع الوحدة المحلية».

- الحوامدية «الحوامدية بالعزبة الشرقية بجوار طراد النيل».

- الصف «الديسمي - اودي».

- العياط «الرقة وضواحيها».

اطفيح «قرية الكداية».