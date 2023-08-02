مواعيد وأماكن مكاتب الشهر العقاري الفترة المسائية في الشرقية

أعلنت وزارة العدل مواعيد وأماكن مكاتب الشهر العقاري الفترة المسائية في محافظة الشرقية من السبت وحتى الخميس على مدار أيام الأسبوع للفترتين، حيث تبدأ الفترة الصباحية منذ الساعة التاسعة صباحًا حتى الرابعة مساءً، على أن تليها الفترة المسائية للأماكن التي تعمل مساء حتى التاسعة.

وتعد مواعيد وأماكن مكاتب الشهر العقاري الفترة المسائية بمحافظة الشرقية من الأسباب التي تيسر على المواطنين الراغبين في إنجاز وإنهاء توكيلات وتوثيقات في الشهر العقاري خاصة من لم يتمكن من إنجازها في الفترة الصباحية وتبدأ مواعيد وأماكن مكاتب الشهر العقاري الفترة المسائية بمحافظة الشرقية من الساعة الرابعة عصرا حتى التاسعة مساء كما يوجد العمل في بعض مكاتب البريد بأعمال وإنهاء أوراق خاصة بالشهر العقاري.

مواعيد وأماكن مكاتب الشهر العقاري الفترة المسائية بمحافظة الشرقية

تضم محافظة الشرقية عددا من أماكن مكاتب الشهر العقاري الفترة المسائية، تلك الأماكن تعمل في المساء وهي كما نوضح مواعيد وأماكن مكاتب الشهر العقاري الفترة المسائية.

فرع توثيق السيارة المتنقلة 17، أمام محكمة الزقازيق الابتدائية.

فرع توثيق بلبيس، بمدينة بلبيس فرع محكمة بلبيس الجزئية.

يبلغ عدد مكاتب وأماكن الشهر العقاري بمحافظات مصر نحو 65 فرعا للتوثيق والخدمات الخاصة بمصلحة الشهر العقاري تقدم خدمة في الفترة المسائية من الساعة 4 مساء وحتى 9 مساء، بواقع إضافة 21 فرعا حديثا إلى القائمة القديمة من فروع مصلحة الشهر العقاري.

مواعيد وأماكن مكاتب الشهر العقاري بمدينتين بالشرقية

وتبدأ ساعات العمل حسب مواعيد وأماكن مكاتب الشهر العقاري الفترة المسائية بمحافظة الشرقية في مدينتي بلبيس والزقازيق من الساعة الرابعة مساء وحتى التاسعة مساء واللتان توجدان بمحكمتي بلبيس والزقازيق، أحدهما السيارة المتنقلة.