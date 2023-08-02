تنسيق الجامعات 2023.. 5 خطوات اعرفها جيدا قبل كتابة الرغبات

أقل من 72 ساعة ويبدأ تنسيق الجامعات 2023، وهناك 5 خطوات يجب اتباعها قبل كتابة الرغبات، وهي خطوات ملزمة من جانب وزارة التعليم العالي، لطلاب المرحلة الأولى وعددهم 22 ألفا و304 طلاب بشعبة علمي علوم، و15 ألفا و13 طالبا من شعبة علمي رياضة، و74 ألفا و923 طالبا من الشعبة الأدبية.

تنسيق الجامعات 2023

ويجد 5 خطوات يجب اتباعها قبل كتابة الرغبات في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023، الذي يبدأ السبت المقبل حتى الأربعاء، ويستمر لمدة 5 أيام، وهي خطوات مرتبطة بترتيب اختيارات الطالب في التنسيق، وجاءت كما يلي.

1- تحديد اولوية الأختيار إما بقطاعات التخصص المسموح بها لشعبته أو بالجامعات.

2- تحديد الكلية أو الجامعة أو المعهد وفقا لقوائم التوزيع الجغرافي الأول قبل الاختيار في النطاق التالي له.

3- تحديد قطاع التخصص في الكلية الراغب في الالتحاق بها، من قائمة بالكليات المسموح له في مجموعات.

4- قائمة الكليات في التنسيق تنقسم لـ3 مجموعات طبقا للإدارت التعليمية التابع لها مدرسة الطالب.

5- يحق للطلاب إعادة تغيير رغابتهم أكثر من مرة خلال فترة التقديم المسموح بها في كل مرحلة.