استقرار سعر الريال السعودي في البنوك المصرية بنهاية التعاملات اليوم

استقر سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 2-8-2023 بنهاية التعاملات اليومية في مختلف البنوك المصرية، حيث سجل في بنك مصر 8.22 جنيه للبيع، و8.19 جنيه للشراء، وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، سعر الريال السعودي في مختلف البنوك، حسب آخر تحديث لأسعار العملات أوضحته البنوك على مواقعها الرسمية.

سعر الريال في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، 8.24 جنيه للبيع، مقابل 8.22 جنيه للشراء.

سعر الريال في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، اليوم الأربعاء، 8.22 جنيه للبيع، مقابل 8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر، اليوم الأربعاء، 8.22 جنيه للبيع، مقابل 8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي في بنك إسكندرية، اليوم الأربعاء، 8.25 جنيه للبيع، مقابل 8.20 جنيه للشراء.

سعر الريال في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي (CIB) اليوم الأربعاء، 8.25 جنيه للبيع، مقابل 8.18 جنيه للشراء.