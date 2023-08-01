استقرار سعر الريال السعودي بالبنوك المصرية في ختام تعاملات اليوم

واصل سعر الريال السعودي في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء استقراره داخل البنوك المصرية، حيث لم تشهد تغيراً منذ بداية التعاملات، ليسجل سعر في البنك الأهلي المصري 8.20 جنيها للشراء، و8.23 جنيها للبيع، بحسب الموقع الرسمي للبنوك المصرية.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر الريال السعودي في ختام تعاملات اليوم، كما يلي:

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

- سعر الريال السعودي في ختام التعاملات داخل البنك المركزي المصري 8.22 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

- سعر الريال السعودي اليوم داخل بنك مصر 8.20 جنيه للشراء، و8.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

- سعر الريال السعودي في ختام تعاملات 8.19 جنيه للشراء، و8.26 جنيه للبيع، وذلك في بنك قناة السويس.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

- سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي 8.24 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في ميد بنك

- فيما يسجل سعر الريال السعودي في ميد بنك 7.98 جنيه للشراء، و8.26 جنيه للبيع.