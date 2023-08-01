استقرار أسعار العملات بالبنوك المصرية اليوم الثلاثاء.. منها الريال السعودي

شهدت أسعار العملات الأجنبية في ختام تعاملات البنوك المصرية، اليوم الثلاثاء 1-8-2023، استقرارا مقابل الجنيه المصري، وعلى رأس هذه العملات الدولار الأمريكي الذي استقر عند مستوى 30.83 للشراء 30.95 للبيع في البنك المركزي المصري.

وترصد «الوطن» أسعار العملات بنهاية التعاملات في البنوك اليوم الثلاثاء، وفقًا للأسعار المعلنة على مواقع البنوك الرسمية.

سعر الدولار

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 30.85 جنيه للبيع، و30.75 للشراء.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي في بنك مصر بنهاية التعاملات 30.85 للبيع و30.75 للشراء.

استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري عند مستوى 30.83 للشراء 30.95 للبيع بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء.

سعر اليورو في البنوك المصرية

فيما سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 33.94 للبيع، و33.76 للشراء.

وسجل سعر اليورو في بنك مصر نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 33.94 للبيع، و33.76 للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

بلغ سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري، بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء39.61 للبيع، و39.40 للشراء.

فيما سجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 39.61 للبيع، و39.40 للشراء.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 8.22 للبيع، و8.19 للشراء.

فيما سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر 8.22 للبيع، و8.19 للشراء، بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري، 8.39 للبيع و8.38 للشراء، بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء.

فيما سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر 8.39 للبيع و8.38 للشراء، بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري 100.43 للبيع، و99.50 للشراء، بنهاية التعاملات.

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك مصر بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 100.74 للبيع، و100.14 للشراء.