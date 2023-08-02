رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 2-8-2023 في البنوك

كتب:

مريم حنفي
10:19 ص | الأربعاء 02 أغسطس 2023
سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم

أعلن الموقع الرسمي للبنوك المصرية عن سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 2-8-2023 في البنوك والذي يبلغ متوسطه 8.22 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع وذلك داخل البنك المركزي المصري. 

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

كما يبلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 8.20 جنيه للشراء و8.23 جنيه للبيع. 

سعر الريال السعودي في بنك مصر 

ويسجل سعر الريال السعودي في بنك مصر 8.20 جنيه بالنسبة للشراء أما سعر البيع يبلغ 8.23 جنيه. 

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

فيما يبلغ سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء في مصرف أبو ظبي الإسلامي 8.24 جنيه شراء و8.25 جنيه بيعًا. 

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي «CIB»

بينما يسجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي «CIB» اليوم الأربعاء 8.19 جنيه للشراء أما سعر البيع يبلغ 8.25 جنيه. 

سعر الريال السعودي في  بنك الإسكندرية

- ويسجل سعر الريال السعودي داخل بنك الإسكندرية 8.25 جنيه للبيع والشراء يسجل 8.21 جنيه. 

اقرأ المزيد:

استقرار سعر الريال السعودي بالبنوك المصرية في ختام تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 1-8-2023 في البنوك المصرية

استقرار سعر الريال السعودي بالبنوك المصرية في ختام التعاملات اليوم

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 30-7-2023 في البنوك

سعر الريال السعودي اليوم السبت 29-7-2023 في البنوك المصرية

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 28-7-2023 في البنوك المصرية

سعر الريال السعودي اليوم بنهاية التعاملات في البنوك المصرية
بقلم مريم حنفي