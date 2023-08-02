أعلن الموقع الرسمي للبنوك المصرية عن سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 2-8-2023 في البنوك والذي يبلغ متوسطه 8.22 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع وذلك داخل البنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

كما يبلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 8.20 جنيه للشراء و8.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

ويسجل سعر الريال السعودي في بنك مصر 8.20 جنيه بالنسبة للشراء أما سعر البيع يبلغ 8.23 جنيه.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

فيما يبلغ سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء في مصرف أبو ظبي الإسلامي 8.24 جنيه شراء و8.25 جنيه بيعًا.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي «CIB»

بينما يسجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي «CIB» اليوم الأربعاء 8.19 جنيه للشراء أما سعر البيع يبلغ 8.25 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

- ويسجل سعر الريال السعودي داخل بنك الإسكندرية 8.25 جنيه للبيع والشراء يسجل 8.21 جنيه.