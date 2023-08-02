مصرع طفل وإصابة 7 آخرين من أسرة في انقلاب سيارة ملاكي بالبحيرة

لقي طفل مصرعه وأصيب 7 آخرون من أسرة واحدة، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الإقليمي في اتجاه مدينة الضبعة بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونُقل المصابون إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد في وادي النطرون لإجراء الإسعافات الأولية، وحُرر محضر بالواقعة.

مصرع طفل في حادث بالبحيرة

وورد إخطار إلى اللواء محمود هويدي مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد استقبال مستشفى جراحات اليوم الواحد جثة طفل و7 مصابين آخرين بجروح متفاوتة، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الإقليمي بالكليو 80 اتجاه القاهرة.

وحُفظت الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى جراحات اليوم الواحد، وجاري عمل الفحوصات الطبية للمصابين، وحُرر المحضر اللازم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين مصرع طفل يدعى أنس إبراهيم دسوقي، 6 سنوات، مقيم بشبرا الخيمة، وحُفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر المحضر اللازم.

أسماء المصابين في الحادث

وأسفر الحادث عن إصابة كل من محمد أشرف شعبان، 24 سنة، وأحمد إبراهيم دسوقي، 6 سنوات، وإياد إبراهيم دسوقي، و4 سنوات، وأشرف محمد أشرف، وبسنت مدحت محمد، 14 سنة، وسلوى أحمد وهبة، و36 سنة، وآية أشرف شعبان، 15 سنة، وجميعهم مقيمون في القاهرة، ومصابون بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.