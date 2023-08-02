50 فريقا طبيا يشارك في مبادرة «100 يوم صحة» بكفر الشيخ

كشفت الدكتورة أمال حجاج، منسق عام المبادرات الرئاسية في محافظة كفر الشيخ، أن حملة «100 يوم صحة»، هي الأكبر من حيث عدد الفرق الطبية التي تشارك في هذه الملحمة الطبية الكبيرة بالمحافظة، بهدف تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين والمرضي.

50 فريقا طبيا وسيارات متنقلة

وأوضحت منسق عام المبادرات الرئاسية لـ«الوطن»، أن مبادرة «100 يوم صحة»، يشارك فيها نحو 50 فريقا طبيا متكاملا من كل التخصصات، علاوة على عدد من السيارات الطبية المجهزة بأحدث أجهزة التحاليل مجانا، وتقدم خدمات طبية شاملة للأسرة والطفل، فضلا عن التطعيمات اللازمة للأطفال حديثي الولادة.

حملات طبية بالأندية ومراكز الشباب

وأضافت أن مبادرة «100 يوم صحة» في محافظة كفر الشيخ تجوب عددا من الأندية الاجتماعية والرياضية، لتوقيع الكشف الطبي على الرواد، وكذلك داخل عدد كبير من مراكز الشباب على نطاق محافظة كفر الشيخ، بجميع مدن وقري المحافظة، بهدف الوصول إلي أكبر قدر من المواطنين، لتوفير كافة سبل الرعاية الطبية لهم.