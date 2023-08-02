أعلنت وزارة العدل مواعيد وأماكن مكاتب الشهر العقاري الفترة المسائية على مستوى مكاتب الجمهورية ومن بينها مواعيد وأماكن مكاتب الشهر العقاري الفترة المسائية في محافظة البحر الأحمر وعددها 3 فروع بمدينتي الغردقة والقصير.

مواعيد وأماكن مكاتب الشهر العقاري الفترة المسائية في محافظة البحر الأحمر

حسب بيان وزارة العدل فإن أماكن مكاتب الشهر العقاري الفترة المسائية على مستوى محافظة البحر الأحمر بعدد 3 فروع بواقع فرعين في مدينة الغردقة وفرع في مدينة القصير

أماكن الشهر العقاري الفترة المسائية في الغردقة والقصير

عناوين أماكن الشهر العقاري الفترة المسائية بمدينة الغردقة فرعين الأول في منطقة الهضبة بجوار البنك التجاري الدولي، والفرع الثاني بمنطقة عمارات الشيخ شحات وسط مدينة الغردقة، بينما يتواجد الفرع الثالث الشهر العقاري الفترة المسائية بالبحر الأحمر فى مدينة القصير وبالتحديد في مساكن الوحدة المحلية بجوار البنك الأهلي.

مواعيد مكاتب الشهر العقاري الفترة المسائية في محافظة البحر الأحمر

وأتاحت وزارة العدل العمل بفروع توثيق الشهر العقاري خلال الفترة المسائية وذلك بدءاً من الساعة الخامسة مساءً حتى الساعة التاسعة مساءً وتشمل جميع فروع التوثيق التابعة لمكاتب الشهر العقاري وسيارات التوثيق المتنقلة.

الحجز في مكاتب الشهر العقاري الفترة المسائية

وأشار محمد عبدالله مدير مكتب الشهر العقاري بالغردقة بأنه يتوافد الآلاف على فروع مكاتب الشهر العقاري بالغردقة من المصريين والأجانب يومياً وذلك بنظام الحجز المسبق من خلال بوابة مصر الرقمية، أو تطبيق أرغب في عمل توكيل.

وكشف عبدالله في تصريحات لـ«الوطن» السماح بإجراء المعاملات دون التقيد بالحجز المسبق وإعطاء أولوية للحاجز بالنسبة للفروع التابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق