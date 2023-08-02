مواعيد وأماكن مكاتب الشهر العقاري الفترة المسائية في الدقهلية

أعلنت وزارة العدل المصرية، مواعيد وأماكن مكاتب الشهر العقاري الفترة المسائية في محافظة الدقهلية إذ جرى إتاحة أماكن وفروع الشهر العقاري في مختلف المراكز منها المنصورة وميت غمر والساتموني ودكرنس، من الساعة الخامسة مساء إلي الساعة التاسعة مساء.

مواعيد وأماكن مكاتب الشهر العقاري الفترة المسائية

وحددت وزارة العدل المصرية أماكن فروع مكتب الشهر العقاري في الفترة المسائية في محافظة الدقهلية:

- فرع توثيق السيارة المتنقلة رقم 9 أمام محكمة الأسرة بالمنصورة.

- فرع توثيق مركبات المنصورة المكان عمارة المحكمة شارع الحرية المجزر.

- فرع توثيق نادي جزيرة الورد الرياضي مبني نادي جزيرة الورد الرياضي بالمنصورة.

- فرع توثيق أول المنصورة، شارع عبد السلام عارف بجوار سوق الجملة.

- فرع توثيق إيصالات المنصورة، في برج قصر النيل، شارع الجمهورية أمام كلية الحقوق جامعة المنصورة.

- فرع توثيق اتصالات المنصورة، في برج قصر النيل، شارع الجمهورية أمام كلية الحقوق جامعة المنصورة.

- فرع توثيق المنصورة النموذجي، شارع دليور

- فرع توثيق دكرنس، في مبني مجمع المحاكم بدكرنس، مكتب توثيق شربين، مبني المحكمة ارض غيث، مكتب توثيق تمي الأمديد، شارع الوفاء.

- فرع توثيق المنزلة، مبنى المحكمة.

- فرع توثيق الستاموني، بجوار مكتب بريد الستاموني.

- مكتب توثيق ميت غمر النموذجي، شارع المعاهد.

مواعيد مكاتب الشهر العقاري الفترة المسائية الدقهلية

وأشارت الوزارة إلى أنه يجري بدء العمل في مكاتب الشهر العقاري في الفترة المسائية في محافظة الدقهلية بداية من الساعة الخامسة مساء حتى الساعة التاسعة مساء، وتحتوي على فروع التوثيق التابعة لمكاتب الشهر العقاري، وسيارات التوثيق المتنقلة.