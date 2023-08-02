مواعيد وأماكن مكاتب الشهر العقاري في الفترة المسائية ببني سويف.. 5 فروع

أعلنت وزارة العدل مواعيد وأماكن مكاتب الشهر العقاري في الفترة المسائية في بني سويف، وعددها 5 فروع بمراكز الواسطى وناصر وبندر ومركز بني سويف، خلال الفترة المسائية من الساعة الخامسة مساءً حتى الساعة التاسعة مساءً، في إطار تطوير وتحديث خدمات التوقيق أمام المواطنين على مدار اليوم.

مواعيد وأماكن مكاتب الشهر العقاري الفترة المسائية في بني سويف

ووفقاً لوزارة العدل، فإنّ مواعيد وأماكن مكاتب الشهر العقاري الفترة المسائية محافظة بني سويف كالتالي:

1 ــ فرع توثيق بندر بني سويف النموذجي، ومقره محكمة بني سويف الابتدائية.

2 ــ فرع توثيق ناصر، ومقره شارع جمال عبد الناصر بجوار المستشفى.

3 ــ فرع توثيق الواسطى ومقره مجمع محاكم الواسطى

4 ــ فرع ثوثيق we ومقره سنترال بني سويف بجوار الصالون الأخضر

5 ــ مكتب توثيق ضواحي بني سويف، ومقره شارع الإسكان بجوار مجمع محاكم بني سويف.

مواعيد الفترة المسائية في مكاتب الشهر العقاري ببني سويف

وبحسب مواعيد وأماكن مكاتب الشهر العقاري الفترة المسائية في بني سويف، فقد أتاحت وزارة العدل العمل بعدد 5 فروع توثيق الشهر العقاري خلال الفترة المسائية من الساعة الخامسة مساءً حتى الساعة التاسعة مساءً، والتي تشمل فروع التوثيق التابعة لمكاتب الشهر العقاري، في إطار تحديث وتطوير خدمات مكاتب الشهر العقاري أمام المواطنين في إطار حرص وزارة العدل على إتاحة الخدمة أمام المواطنين في الفترات المسائية.