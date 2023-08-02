مواعيد وأماكن مكاتب الشهر العقاري في الفترة المسائية بالإسكندرية

أعلنت وزارة العدل مواعيد وأماكن فروع التوثيق التي تعمل بالفترة المسائية على مستوى الجمهورية، ومن بينها مواعيد وأماكن مكاتب الشهر العقاري الفترة المسائية في محافظة الإسكندرية، وعددها 13 فرعا بمناطق الإسكندرية المختلفة.

أماكن مكاتب الشهر العقاري في الإسكندرية

ووفقاً لوزارة العدل، فإنّ مواعيد وأماكن مكاتب الشهر العقاري الفترة المسائية محافظة الإسكندرية كالتالي:

1- فرع توثيق تيفولي دوم بمصطفى كامل

2- فرع توثيق نادي سبورتينج

3- فرع توثيق أورانج لوران شارع الإقبال بمنطقة الرمل

4- فرع توثيق السيارات المتنقلة رقم 5 أمام محكمة إسكندرية الابتدائية

5- فرع توثيق اتصالات المنشية 45 شارع صفية زغلول، العطارين محطة الرمل.

6- فرع توثيق اتصالات ميامي، 12 شارع مصطفي النحاس ميامي.

7- فرع توثيق We العجمي بحري بجوار الوحدة الصحية بالعجمي.

8- فرع توثيق الإسكندرية النموذجي في مجمع محاكم المنشية.

9- فرع توثيق رويال بلازا VIP داخل مول رويال بلازا.

10- فرع توثيق جرين بلازا VIP داخل مول جرين بلازا.

11- فرع توثيق العروبة داخل مول العروبة.

12- مركز خدمات مصر المتنقلة رقم 1 في سيدي كرير

13- مركز خدمات مصر المتنقلة بقرية روزانا.

مواعيد عمل الشهر العقاري

ويستمر العمل من الساعة الخامسة حتى الساعة التاسعة مساءً في أماكن مكاتب الشهر العقاري الفترة المسائية محافظة الإسكندرية، وتشمل فروع التوثيق التابعة لمكاتب الشهر العقاري وسيارات التوثيق المتنقلة وفروع التوثيق.