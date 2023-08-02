مواعيد وأماكن مكاتب الشهر العقاري في الفترة المسائية بأسوان.. 3 ساعات

مواعيد وأماكن مكاتب الشهر العقاري في الفترة المسائية بأسوان تهم كثيرًا من المواطنين، للحصول على خدمات التوثيق والتسجيل للعقارات والأملاك العامة والخاصة، وتتوزع هذه الفروع في عدد من المناطق والمدن في المحافظة، وتضم كل فرع مجموعة من الموظفين والخبراء المتخصصين في هذا المجال.

وتقدم فروع مكاتب توثيق الشهر العقاري في محافظة أسوان خدمات متميزة، وذات جودة، لتلبية احتياجات المواطنين والعملاء على مدار اليوم، وتعمل في فترة مسائية من الساعة الثامنة مساءً حتى الحادية عشر مساءً.

مواعيد وأماكن مكاتب الشهر العقاري الفترة المسائية بأسوان

وتشمل هذه المكاتب مكتب أسوان النموذجي في شارع كسر الحجر، ومكتب WE داخل مقر المصرية للاتصالات بشارع الكورنيش بمدينة أسوان، ومكتب إدفو بجوار شركة مياه الشرب بمدينة إدفو، ومكتب في مدينة دراو، ومكتب في مدينة البصيلية.

فروع مكاتب الشهر العقاري المسائية بأسوان

وترصد الوطن مواعيد وأماكن مكاتب الشهر العقاري الفترة المسائية بأسوان في 5 فروع بمحافظة أسوان ومدنها تعمل على تسهيل عملية التوثيق والتسجيل للمواطنين، وتخفيف الزحام الشديد الذي يشهده المكاتب في فترة الصباح.