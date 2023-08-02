أعلنت وزارة العدل مواعيد وأماكن مكاتب الشهر العقاري الفترة المسائية في البحيرة، مؤكدة أنه يجري بدء العمل في مكاتب الشهر العقاري في الفترة المسائية في محافظة البحيرة، بداية من الساعة الخامسة مساءً حتى الساعة التاسعة مساءً.

مواعيد وأماكن مكاتب الشهر العقاري الفترة المسائية في البحيرة

مواعيد وأماكن مكاتب الشهر العقاري الفترة المسائية في البحيرة طبقا لبيان وزارة العدل:

- فرع توثيق اتصالات كفر الدوار، يتواجد في منطقة المدخل الجديد في كفر الدوار

- فرع توثيق اتصالات دمنهور، بمنطقة شارع عبدالسلام الشاذلي.

- فرع توثيق السيارة المتنقلة، أمام نادي دمنهور الرياضي.

- فرع توثيق ايتاي البارود، أمام محكمة إيتاي البارود الجزئية.

4 أماكن لتوثيق العقارات في البحيرة

وبحسب بيان الوزارة أتاحت 3 فروع توثيق بنطاق 3 مراكز بمحافظة البحيرة بالإضافة إلى سيارة متنقلة، يأتي ذلك في إطار تحديث وتطوير خدمات مكاتب الشهر العقاري أمام المواطنين ، وفي إطار حرص وزارة العدل على إتاحة الخدمة أمام المواطنين في الفترات المسائية بنطاق مراكز المحافظة.