أعلنت وزارة العدل مواعيد وأماكن مكاتب الشهر العقاري الفترة المسائية في جميع المحافظات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتشغيل فروع توثيق وإتاحة العمل بها خلال الفترة المسائية تيسيراً على المواطنين، وتلبيةً لاحتياجات وظروف كافة الفئات على مستوى الجمهورية.

مواعيد وأماكن مكاتب الشهر العقاري الفترة المسائية في جميع المحافظات

ووفقاً لوزارة العدل، فإنّه تم تحديد مواعيد وأماكن مكاتب الشهر العقاري الفترة المسائية في جميع المحافظات لتصل إلى 145 فرعا بمحافظات «القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والإسكندرية، والبحيرة، ومرسي مطروح، والمنوفية، والشرقية، والغربية، والدقهلية، وكفر الشيخ، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، ودمياط، والفيوم، وبني سويف، وأسيوط، والمنيا، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والوادي الجديد، وجنوب سيناء».

استمرار العمل من الخامسة حتى الساعة التاسعة مساءً

وبحسب ما أقرته وزارة العدل عن مواعيد وأماكن مكاتب الشهر العقاري الفترة المسائية في جميع المحافظات، فتعمل المكاتب من الساعة 5 مساءً وحتى الساعة 9 مساءً بنظام الحجز المسبق من خلال بوابة مصر الرقمية، أو تطبيق أرغب في عمل توكيل، مع السماح بإجراء المعاملات دون التقيد بالحجز المسبق وإعطاء أولوية للحاجز بالنسبة للفروع التابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق.

أهمية مراكز توثيق الشهر العقاري

وتوفر مراكز توثيق الشهر العقاري، استخراج توكيل رسمي عام قضايا، وتوكيل رسمي عام بنوك، وتوكيل في الأمور الزوجية، وتوكيل عام مخصص، وتوكيل إدارة سيارة، وتوكيل بيع سيارة، وعقد بيع سيارة، وإقرار بشطب دعوى، وإقرار تصحيح محرر موثق، وإقرار بقبول بيانات مساحية، وإقرار رسمي، وحديثًا خدمات توثيق العقارات.

ويمكن مطالعة الفروع عبر الصور التالية: