استقرار أسعار العملات في البنوك المصرية بنهاية التعاملات اليوم

استقرت أسعار العملات اليوم الأربعاء 2-8-2023 في مختلف البنوك المصرية بنهاية التعاملات مقابل الجنيه المصري، ومن أبرزها الدولار الأمريكي والريال السعودي واليورو.

أسعار العملات اليوم في البنوك

وتستعرض «الوطن» أسعار العملات اليوم الأربعاء في البنوك، وفقاً لآخر تحديث لأسعار العملات أعلنته مواقع البنوك الرسمية.

سعر الدولار في البنوك المصرية

سعر الدولار بنهاية التعاملات في البنك الأهلي المصري 30.85 للبيع، و30.75 للشراء.

سعر الدولار بنهاية التعاملات في بنك مصر: 30.85 للبيع و30.75 للشراء.

سعر اليورو في البنوك المصرية

سعر اليورو بنهاية التعاملات في البنك الأهلي المصري: 33.99 للبيع، و33.76 للشراء.

سعر اليورو بنهاية التعاملات في بنك مصر: 33.99 للبيع، و33.76 للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري

سعر الجنيه الإسترليني بنهاية التعاملات في البنك الأهلي المصري: 39.50 للبيع، و39.24 للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني بنهاية التعاملات في بنك مصر: 39.50 للبيع، و39.24 للشراء.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

سعر الريال السعودي بنهاية التعاملات في البنك الأهلي المصري: 8.22 للبيع، و8.19 للشراء.

سعر الريال السعودي بنهاية التعاملات في بنك مصر: 8.22 للبيع، و8.19 للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

سعر الدرهم الإماراتي بنهاية التعاملات في البنك الأهلي المصري: 8.39 للبيع و8.38 للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي بنهاية التعاملات في بنك مصر: 8.39 للبيع و8.38 للشراء.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

سعر الدينار الكويتي بنهاية التعاملات في البنك الأهلي المصري: 100.33 للبيع، و99.38 للشراء.

سعر الدينار الكويتي بنهاية التعاملات في بنك مصر: 100.35 للبيع، و100.06 للشراء.