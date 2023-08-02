سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 2-8-2023

شهد سعر الدولار استقرارا في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 2-8-2023 بالبنوك المصرية، وسجل متوسط سعر الدولار اليوم الأربعاء 30.83 جنيه للشراء و30.96 جنيه للبيع، وفقًا للأسعار المعلنة على موقع البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، داخل البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه بالنسبة للشراء، وسعر البيع 30.85 جنيه.

سعر الدولار في بنك مصر

فيما سجل سعر الدولار في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وبلغ سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، داخل بنك الإسكندرية 30.85 جنيه للشراء أما سعر البيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

كما سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنك المركزي 30.83 جنيه للشراء و30.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

فيما بلغ سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.