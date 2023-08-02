استقرار سعر الدولار في البنوك بختام تعاملات اليوم الأربعاء

يشهد سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم، استقرارا في البنوك المصرية، حسب ما أعلنت البنوك عبر مواقعها الرسمية على شبكة الإنترنت.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

ويسجل سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم داخل البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

ويبلغ سعر الدولار في بنك مصر 30.75 جنيه بالنسبة للشراء أما سعر البيع يبلغ 30.85 جنيه.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

كما يسجل سعر الدولار في ختام تعاملات داخل البنك المركزي المصري 30.83 جنيه للشراء و30.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الاسلامي

فيما يبلغ سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.95 جنيه بالنسبة للبيع ويسجل سعر الشراء 30.90 جنيه.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

وعن سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم في بنك التنمية الصناعية يبلغ 30.75 جنيه للشراء والبيع 30.85 جنيه.

سعر الدولار في ميد بنك

وأعلن ميد بنك سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم، حيث يبلغ 30.88 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.