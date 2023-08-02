أماكن عرض فيلم «ع الزيرو» لمحمد رمضان بعد انطلاق عرضه اليوم

استقبلت دور العرض السينمائي فيلم "ع الزيرو" للنجم محمد رمضان، اليوم الأربعاء، بعد إقامة العرض الخاص للفيلم داخل إحدى المولات التجارية، قبل أيام، والذي شهد حضور عدد كبير من الصحافيين والنقاد.

ونشرت شركة "العدل جروب" أماكن عرض الفيلم في مختلف المحافظات المصرية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، حيث من المتوقع أن يحظى الفيلم بإقبال جماهيري كبير، نظراً لشعبية محمد رمضان بالإضافة إلى الآراء الإيجابية التي حصدها الفيلم في العرض الخاص.

وتدور أحداث الفيلم حول قصة إنسانية لمعاناة أب فقير مع مرض ابنه ومحاولة إنقاذ حياته، و لكن تتطور الاحداث و يصبح من الأغنياء.

ويُشارك في بطولة الفيلم إلى جانب محمد رمضان، عددًا كبيرًا من الفنانين، منهم نيللي كريم، وچومانا مراد، وخالد الصاوي، ومحمد لطفي، وشريف دسوقي، وإسلام إبراهيم، والعمل من تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد العدل، وإنتاج جمال العدل وأحمد العدل واستوديوهات ڤوكس.

وكان محمد رمضان، قد احتفل مع جمهوره قبل أيام، بالعرض الخاص للفيلم، داخل أحد المولات بمدينة السادس من أكتوبر، وحرص على التقاط الصور التذكارية معهم، حيث نشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات، يُظهر حجم تزاحم الجهور حوله، وعلق قائلاً: «الحمد لله على هذا الحب المتبادل بيني وبين جمهوري.. من العرض الخاص لفيلم ع الزيرو، ثقة في الله نجاح