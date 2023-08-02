نبيلة عبيد: قلبي واجعني على وفاة نجل حسن يوسف وشمس البارودي

أعربت الفنانة نبيلة عبيد، عن حزنها الشديد بعد وفاة نجل صديقيها حسن يوسف وشمس البارودي، يوم الأحد الماضي، غرقا في الساحل الشمالي.

وقالت نبيلة عبيد لـ«الوطن»: «ربنا يكون في عون شمس البارودي وحسن يوسف، قلبي من وقتها واجعني على أم وأب وشاب راح في لحظة، لكن هذا أمر الله ولا نقول إلا إنا لله وإنا إليه راجعون، فعلا من وقت الخبر وأنا أعيش في حالة نفسية سيئة».

نبيلة عبيد: حسن يوسف وشمس البارودي لهما في قلبي معزة كبيرة

وأضافت: «حسن يوسف وشمس البارودي زميلا مهنة، وعملت معهما من قبل، ولهما في قلبي معزة كبيرة جدا، ربنا يصبر قلبهم وأعلم جيدا أن إيمانهما بربنا كبير، وسيقف بجوارهما ويطبطب على قلبيهما ويخفف عنهما ألم فراق نجلهما».

وفاة نجل حسن يوسف.. ويسرا تنعاه

وغيب الموت نجل الفنان حسن يوسف، الأحد الماضي، غرقا في الساحل الشمالي، وفقا لبيان نقابة المهن التمثيلية، وحرص عدد كبير من نجوم الفن على نعيه، وأبرزهم يسرا التي كتبت عبر «تويتر»: «إنا لله وإنا إليه راجعون، خالص العزاء للفنان القدير ⁧‫حسن يوسف‬⁩ وشمس البارودي‬⁩ في مصابهما الأليم، ربنا يتغمده برحمته ويجعله في مكانة الشهداء.. ربنا يصبركم».