نبيلة عبيد: شكرا لـ«المتحدة» على تبرعها لمبادرة حياة كريمة

أعرب الفنانة نبيلة عبيد، عن سعادتها بقرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتبرع بعوائد مهرجان العلمين لصالح مبادرة «حياة كريمة».

وقالت نبيلة عبيد، لـ«الوطن»، إن ما فعلته المتحدة من تبرع بعوائد مهرجان العلمين لصالح مبادرة حياة كريمة، «تشكر عليه جدا، وهذا شيء متوقع من المتحدة كعادتها، وأتمنى أي شخص أو جهة الاقتداء بالمتحدة، ويتم التبرع لحياة كريمة لأن هذه المبادرة تخدم ناس كثيرة جدا.. ألف شكر للمتحدة».

الشركة المتحدة تتبرع بعوائد مهرجان العلمين لـ«حياة كريمة»

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أعلنت أن صافي عوائد مهرجان العلمين سيتم التبرع بها لمبادرة «حياة كريمة».

وأكدت الشركة المتحدة، أن هذا التبرع يأتي إيمانا من الشركة، بالدور الذي تلعبه مبادرة «حياة كريمة» في توفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا، كما تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، بالإضافة إلى الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الأكثر احتياجا.