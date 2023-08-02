مصرع عامل وإصابة طفل في انقلاب سيارة ملاكي داخل ترعة بالبحيرة

لقي عامل مصرعه، وأصيب طفل، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي في ترعة على طريق «مصر- الإسكندرية» الزراعي أمام قرية ناصر، بنطاق مركز دمنهور بمحافظة البحيرة، ونُقلت الجثة والمصاب إلى مستشفى دمنهور التعليمي، وحُرر محضر بالواقعة.

انقلاب سيارة ملاكي في ترعة بالبحيرة

وورد إخطاراً إلى اللواء محمود هويدي مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة دمنهور، يفيد استقبال المستشفى جثة عامل، وطفل مصاب، جراء سقوط سيارة ملاكي في ترعة قرية ناصر على الطريق الزراعي بنطاق دائرة مركز شرطة دمنهور، وحُفظت الجثة تحت تصرف النيابة، وجاري عمل الفحوصات الطبية للمصاب، وحُرر محضر.

انتشال جثة المتوفى

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، ودفعت بعدد من قوات الإنقاذ النهري وسيارتي إسعاف، واُنتشلت الجثة، وتبين أنها لعامل يدعى محمد عبد الحميد الحوفي، 45 سنة، مقيم في قرية دنشال، وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة بمستشفى دمنهور التعليمي، كما أصيب محمود عمرو الحوفي، 11 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة.