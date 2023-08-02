بعد الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة، وإعلان وزارة التعليم العالي مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى، بدأ الكثير من الطلاب يبحثون عن الكليات التي تناسب مجموعهم ومنها كلية العلاج الطبيعي التي تعد من الكليات المطلوبة في سوق العمل، ونتيجة لذلك نقدم كل ما تريد معرفته عن كلية العلاج الطبيعي والأوراق المطلوبة للتقديم.

كلية العلاج الطبيعي

تعد كلية العلاج الطبيعي من الكليات التي يرغب الكثير من طلاب الثانوية العامة والشهادات العربية والأجنبية المعادلة في الالتحاق بها نظرا لما توفره من فرص متعددة في كافة المجالات في سوق العمل.

أقسام كلية العلاج الطبيعي

تعدد أقسام كلية العلاج الطبيعي بالجامعات منها:

قسم العلوم الأساسية الذي يدرس فيه الطالب المواد الطبية مثل مواد التشريح، علم وظائف الأعضاء، بالإضافة إلى المواد الخاصة بالعلاج الطبيعي، مثل مواد العلاج اليدوي، العلاج باستخدام الوسائل الكهربائية، العلاج المائي.

قسم العلاج الطبيعي للباطنة الذي يدرس فيه الطالب أمراض الباطنة بالإضافة إلى أمراض الصدر من الناحية الطبية البحتة وأيضا يحتوي على قسم العلاج الطبيعي للنساء والولادة الذي يدرس فيه الطالب دور العلاج الطبيعي في الحفاظ على صحة المرأة والتعامل مع أمراض النساء المختلفة.

كل ما تريد معرفته عن كلية العلاج الطبيعي والأوراق المطلوبة للتقديم

من ضمن الأقسام التي تحتوى عليها كلية العلاج الطبيعي قسم العلاج الطبيعي للجراحة والحروق ويركز على أنواع الجراحات المختلفة والحروق وتأثيرها على المدى الحركي، وطرق العلاج الطبيعي لهذه الحالات.

كما تحتوي على قسم العلاج الطبيعي للعظام الذي يدرس فيه الطالب أنواع الكسور المختلفة وقسم العلاج الطبيعي للأعصاب ويدرس فيه الطالب إصابات الأعصاب المختلفة وأيضا قسم العلاج الطبيعي للأطفال يدرس فيه الطالب التعامل مع المشاكل الصحية للأطفال.

مصاريف كلية العلاج الطبيعي

وتبدأ مصاريف كلية العلاج الطبيعي في الجامعات الأهلية بمبلغ 63 ألف جنيه، إذ توجد هناك 12 جامعة أهلية، تستقبل الطلاب خلال العام الدراسي الجديد 2023-2024، وتتوافر بها مهارات تؤهل الدارسين لسوق العمل.

الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية العلاج الطبيعي

- شهادة الثانوية العامة 2023

- شهادة ميلاد كمبيوتر ضوئية

- عدد من 3- 6 صور شخصية 4x6.

- دفع مصروفات للفرقة الأولى بنحو 900 جنيه.

- استمارة قبول الكلية

- نموذج 2 جند، وذلك للطلاب البنين.

- نموذج 6 جند للطلاب الذين تجاوز أعمارهم 22 عاما.