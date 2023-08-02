يترقب الآلاف من الطلاب والطالبات بمحافظة الشرقية مؤشرات تنسيق جامعة الزقازيق جميع الكليات ومصاريفها لطلاب الثانوية العامة بالشعبتين الأدبي والعلمي، استعدادا للالتحاق بالكليات حسب تنسيق الجامعات 2023.

مؤشرات تنسيق جامعة الزقازيق جميع الكليات ومصاريفها لطلاب الثانوية العامة

تنسيق جامعة الزقازيق للكليات الأدبية والعلمية خلال هذا العام لم يتم إعلانه بشكل رسمي لكن يمكن الاستدلال عن تنسيق الكليات 2023 من خلال تنسيق الكليات العام الماضي 2022.

مؤشرات تنسيق جامعة الزقازيق شعبة علمي علوم ووفقا للعام الماضي

- كلية الطب جامعة الزقازيق 382 درجة

- كلية الصيدلة جامعة الزقازيق 366

- كلية طب أسنان الزقازيق 374

- طب بيطري الزقازيق 358.0

- كلية علاج طبيعي جامعة الزقازيق367

- حاسبات ومعلومات الزقازيق علوم 352.0

مؤشرات تنسيق جامعة الزقازيق شعبة علمي رياضة

- حاسبات ومعلومات الزقازيق رياضة 319.0

- علوم الزقازيق رياضة 284.0

- هندسة الزقازيق 363

- تجارة الزقازيق 288

- تجارة انتساب موجه الزقازيق 271

- تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية وإدارية 286

مؤشرات تنسيق جامعة الزقازيق شعبة أدبي

- تربية طفولة مبكرة الزقازيق 301

- تربية نوعية الزقازيق 275

- إعاقة والتأهيل الزقازيق 329.0.

- آثار الزقازيق بصان الحجر 332.0

- تربية الزقازيق 312

- تربية طفولة مبكرة الزقازيق 304

- تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 302

- آداب الزقازيق 274

مصاريف جامعة الزقازيق جميع الكليات

تدعم الدولة طلاب وطالبات جامعة الزقازيق حيث تكون المصاريف مخفضة وتتراوح من المصروفات من 50 جنيها حتى 1500 جنيه للفرقة الأولى وفقا لكل كلية يتم التقدم إليها، حيث يتم سداد المصروفات أثناء تقديم أوراق الالتحاق بالكلية .