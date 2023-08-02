تطورات الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.. هجمات متبادلة بطائرات بدون طيار

شهدت الأزمة الراهنة بين روسيا وأوكرانيا تطورات متلاحقة خلال الساعات القليلة الماضية، في ظل تراشقات كلامية بين الجانبين، وهجمات متبادلة بالطائرات بدون طيار، ودعم غربي مستمر لأوكرانيا، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.

واشنطن تعلق على تصريحات روسيا

وفي إطار تطورات الأحداث بين روسيا وأوكرانيا، وصف البيت الأبيض تصريحات نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديمتري ميدفيديف، بـ«الطائشة وغير المسؤولة»، بعد أن ألمح إلى إمكانية لجوء روسيا إلى استخدام الأسلحة النووية، إذا نجح الهجوم المضاد الأوكراني عليها.

روسيا وأوكرانيا وقصف قوي

وفي الوقت نفسه، بسبب أزمة روسيا وأوكرانيا المستمرة، فقد شنت روسيا هجوماً قوياً بطائرات بدون طيار، ليل الثلاثاء، على كييف ومدينة أوديسا الساحلية الواقعة على البحر الأسود، مما تسبب في خسائر كبيرة، خاصة في الأماكن الصناعية في أوكرانيا.

«الدرونز» سلاح خطير في أزمة روسيا وأوكرانيا

التحرك الأوكراني المضاد جاء في 4 يونيو الماضي، حيث انتشرت فصائل مدربة من قبل حلف شمال الأطلسي «الناتو»، مستخدمة دبابات «ليوبارد» ضمن أزمة روسيا وأوكرانيا.

بدورها نقلت وكالة أنباء «تاس» الروسية عن وزارة الدفاع، أن 3 طائرات أوكرانية بدون طيار هاجمت سفنا روسية في البحر الأسود، على مسافة 340 كيلومتراً جنوب غربي سيفاستوبول، ولكن تم التعامل مع الطائرات وتدميرها وإحباط الهجوم.

وعلق رئيس بلدية موسكو، سيرجي سوبيانين، على تطبيق تلجرام قائلاً: «جرى إسقاط طائرات مسيّرة عدة بواسطة أنظمة الدفاع الجوي، خلال محاولتها التحليق فوق موسكو».

أزمة في بولندا في ظل أزمة روسيا وأوكرانيا

وأخذت العلاقات بين أوكرانيا وبولندا اتجاهاً تصاعدياً في ظل أزمة روسيا وأوكرانيا، حيث أعلنت أوكرانيا استدعاء السفير البولندي لديها، فردت بولندا باستدعاء السفير الأوكراني، وذلك بعد تصريحات لمسؤول أوكراني بأن بولندا لم تستقبل اللاجئين الأوكرانيين وترفض التعاون معهم.