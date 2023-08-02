«القاهرة الإخبارية»: روسيا تؤكد أن التهديد باستخدام القوة في النيجر لن ينهي الصراع

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل عنها قبل قليل، بأنّ وزارة الخارجية الروسية، أعلنت أنّ التهديد باستخدام القوة في النيجر لن يساهم في تسوية الصراع.

وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها، أنّ موسكو تتابع بقلق تطورات الوضع في النيجر، حيث حاصرت مجموعة من العسكريين النيجيريين في 26 يوليو القصر الرئاسي، وأعلنت عزل رئيس الدولة الحالي محمد بازوم من السلطة.

وتابعت الوزارة: «روسيا تدعو أطراف النزاع إلى الامتناع عن استخدام القوة وحل جميع القضايا الخلافية من خلال الحوار السلمي البناء».