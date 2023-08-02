محمد رمضان يطرح أغنيته الجديدة «ع الزيرو» (فيديو)

طرح الفنان محمد رمضان، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، أغنيته الجديدة «ع الزيرو»، التي تحمل اسم فيلمه الذي يعرض اليوم في جميع دور العرض.

ونشر محمد رمضان، أغنية ع الزيرو وعلق عليها: «الزيرو.. الفيلم متاح الآن في جميع السينمات، والأغنية على جميع المنصات، ثقة في الله نجاح».

أبطال فيلم «ع الزيرو»

فيلم «ع الزيرو» يضم عددا كبيرا من نجوم الفن؛ أبرزهم محمد رمضان، نيللي كريم، جومانا مراد، خالد الصاوي، محمد لطفي، شريف دسوقي وإسلام إبراهيم، تأليف الدكتور مدحت العدل، وإخراج محمد العدل، وهو من إنتاج جمال وأحمد العدل.