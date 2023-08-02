دور العرض تستقبل فيلم «ع الزيرو» لـ محمد رمضان اليوم.. قصته إنسانية

تستقبل دور العرض فيلم «ع الزيرو» بطولة الفنان محمد رمضان، اعتبارًا من اليوم الأربعاء 2 أغسطس، ليُشارك رسميًا في موسم أفلام صيف 2023، وذلك قبل طرحه في دول الخليج يوم 10 من الشهر ذاته.

ويطل محمد رمضان، على جمهوره من خلال فيلم «ع الزيرو» بتجربة سينمائية جديدة تمامًا لم يسبق له تقديمها من قبل، حيث يُناقش الفيلم قصة إنسانية لمعاناة أب فقير مع مرض ابنه ومحاولة إنقاذ حياته، و لكن تتطور الاحداث و يصبح من الأغنياء.

ويُشارك في بطولة الفيلم، بجانب محمد رمضان، عددًا كبيرًا من الفنانين، منهم نيللي كريم، وچومانا مراد، وخالد الصاوي، ومحمد لطفي، وشريف دسوقي، وإسلام إبراهيم، والعمل من تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد العدل، وإنتاج جمال العدل وأحمد العدل واستوديوهات ڤوكس.

وكان محمد رمضان، قد احتفل مع جمهوره قبل أيام، بالعرض الخاص للفيلم، داخل أحد المولات بمدينة السادس من أكتوبر، وحرص على التقاط الصور التذكارية معهم، حيث نشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات، يُظهر حجم تزاحم الجهور حوله، وعلق قائلاً: «الحمد لله على هذا الحب المتبادل بيني وبين جمهوري.. من العرض الخاص لفيلم ع الزيرو، ثقة في الله نجاح».