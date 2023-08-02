اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. السيسي يوجّه بدعم أصحاب الحرف التراثية وتنميتها

تقرأ غدًا في عدد «الوطن» موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

الحوار الوطنى يسعى لبناء توافق بين القوى السياسية والأحزاب: هدفنا واحد

نظام الانتخابات أغلبية «مطلقة».. أقلية «نسبية»

مؤيدو القائمة المطلقة: أكثر استقراراً ولا يمكن الطعن عليها وتدعم الحياة التشريعية والنيابية.. وتضمن تشكيل برلمان قوى وتمثيل الفئات والنسب الدستورية

المطالبون بـ«النسبية»: تضمن التمثيل العادل لجميع الأحزاب ولا تهدر الأصوات الانتخابية وتخلق توازناً تحت قبة البرلمان بين الأغلبية والمعارضة

«السيسى» يوجّه بدعم أصحاب الحرف التراثية وتنميتها

الرئيس: تسهم فى النمو الاجتماعى والاقتصادى وتحافظ على الهوية الوطنية والثراء الثقافى والحضارى

«البابا شنودة الثالث» ١٠٠ عام على ميلاد «معلم الأجيال»

«بابا العرب».. أدوار وطنية وعلاقات صداقة بمشايخ الأزهر.. وأسس تقليداً بإقامة الأقباط للموائد الرمضانية وأقام أول إفطار بالكاتدرائية

الأنبا رافائيل: قاد الكنيسة بكل حزم.. واعتمد حركة تعمير فى الإيبارشيات وجعل مصلحة الوطن أولوية سكرتيره: لم يجد حاجة لكتابة سيرته

مطران المنوفية: كان معلماً صالحاً ووضع أسس التعليم الكنسى أسقف المنيا: آباء المجمع المقدس حصلوا على أجزاء من متعلقاته كـ«بركة»

الأوراق المخفية داخل «القلاية» تضمنت يومياته وتفاصيل حياته و«الأرثوذكسية»: سندرس منحه لقب «قديس» بعد مرور 40 عاماً على وفاته

الحكومة ترفع مخصصات «السداد الفورى لدعم الصادرات» إلى 12 مليار جنيه

«الإسكان الاجتماعى» يتحمّل التكلفة الزائدة لـ«سكن كل المصريين».. وإنشاء «الجامعة العالمية فى مصر»

تأسيس اتحاد لمنتجى الدراما برعاية «المتحدة».. والمنتجون: يضبط المحتوى

«أبوذكرى»: يحقق التكامل.. و«السبكى»: يسهم فى تطوير الصناعة.. و«الجناينى»: دعم «المتحدة» خطوة مهمة

«شيكا» يواجه «رونالدو»

«كاسترو» يمدح «شيكابالا».. ويصف المواجهة بالصعبة

الزمالك يتسلح بقوته الضاربة لـ«النصر» و«الدون» تحت السيطرة

الصفحة الثانية

«التنسيق»: بدء تسجيل رغبات «المرحلة الأولى» تجريبياً خلال ساعات.. وتوقعات بخفض الحدود الدنيا لـ«الخاصة والأهلية»

«التعليم العالى»: التسجيل الفعلى على الموقع الإلكترونى بعد غد.. وختام «اختبارات القدرات» اليوم.. والجامعات أنهت استعداداتها

«العريش»: توفير كل متطلبات الطلاب خلال أعمال التنسيق.. و«مطروح»: إضافة عدد من البرامج الدراسية الجديدة بمختلف الكليات

«عاشور»: الدولة ملتزمة بتوفير تعليم جيد للجنسين من خلال زيادة أعداد المؤسسات التعليمية وتنوعها.. وتطبيق معايير الجودة للارتقاء بمستوى الخدمة التعليمية

المشرف على التنسيق يحذر الطلاب من التعامل مع المؤسسات والكيانات الوهمية.. و«مدينة زويل» تعلن الحد الأدنى للقبول بعد اجتياز اختبار القبول

الدكتور عبدالرازق دسوقى: انتهاء إنشاءات «المدينة الطبية» فى ديسمبر المقبل

رئيس جامعة كفر الشيخ: مستعدون لتنسيق المرحلة الأولى ببرامج دراسية مختلفة

نوفر جميع المتطلبات التى يحتاجها الطلاب.. ولدينا الكثير من البرامج المتوقع أن تبدأ فى كليات «الهندسة والحاسبات والذكاء الاصطناعى والتربية النوعية»

وزير الدفاع يشهد مشروع مراكز القيادة التعبوى للجيش الثالث الميدانى

الفريق أول محمد زكى يشيد بالمستوى الراقى للعناصر واستعدادها القتالى العالى

صالون «التنسيقية» يناقش «الدين العام والأداء الحكومى»

إطلاق استراتيجية وطنية للعدالة الاجتماعية أبرز مقترحات «المحور الاقتصادى»

الصفحة الثالثة

الكنيسة الأرثوذكسية تحيى اليوم الذكرى المئوية لميلاد «نظير جيد».. البطريرك الـ١١٧

«البابا شنودة» 100 عام على ميلاد معلم الأجيال

الصفحة الرابعة

«شنودة».. أدوار وطنية وعلاقات صداقة بمشايخ الأزهر

أقام أول مائدة إفطار فى الكاتدرائية ودعا إليها 150 من الشخصيات الإسلامية

وضع صورة الشيخ «الشعراوى» على مكتبه وصلى ليُكمل الله شفاءه ويعود معافى من الخارج

مذكرات «البابا».. الأوراق المخفية داخل «القلاية» تضمنت يومياته وتفاصيل من حياته

سكرتيره: لم يجد حاجة لكتابة سيرته.. وكان شاهداً على العلاقة الطيبة بين «كيرلس وعبدالناصر»

راعى كنيسة السيدة العذراء بالزيتون يحتفظ بكتابات لم تُنشر للبابا تدور حول «التأملات والخواطر»

الأنبا رافائيل: قاد الكنيسة بكل حزم.. واعتمد حركة تعمير فى الإيبارشيات

الأنبا مارتيروس: الكنيسة تحتكر إنتاج الأفلام عن «الآباء» لسلامة المعلومات

سكرتير المجمع المقدس السابق: وضع مصلحة الوطن على رأس أولوياته

مسئول المصنفات: هناك مسلسل من 32 حلقة باسم «بابا العرب» مُجمّد منذ 2019 بسبب التمويل

دير الأنبا بيشوى وحده المسئول عن إنتاج أى مصنفات تخص «البابا شنودة» وحياته

أعطى المرأة فرصة للدراسة فى القسم المسائى بالإكليريكية لتحصل على التثقيف اللاهوتى

الصفحة الخامسة

أسقف التعليم الأول الذى حارب أصدقاءه بسبب «الإيمان الأرثوذكسى»

رسم أسقفاً بشكل مفاجئ.. وحمل شعلة إصلاح التربية الكنسية وأشرف عليها وتابعها.. واهتم بالمعاهد الدينية.. وتميز بأسلوبه الفريد فى الوعظ.. واستخدم الخرائط الذهنية فى الشرح لجذب تركيز الحاضرين وكان يرد على كتابات الأب متى المسكين من منطلق الأمانة مع الاحتفاظ بمساحة المحبة بينهما

الكنيسة الأرثوذكسية: سندرس منحه لقب «قديس» بعد مرور 40 عاماً على وفاته

«عزت»: الإيمان والسيرة الطيبة والتعليم أبرز شروط الاعتراف بالشخص كقديس

«دنيال»: الاعتراف بقدسية «شنودة» ما زال أمامه فترة

الأنبا بنيامين: البابا ألغى جميع «التعاليم الخاطئة» بطريقة مقنعة

الأنبا مكاريوس: كان أفضل من يمثل الكنيسة أمام الدولة

مطران المنوفية: كان معلماً صالحاً ونموذجاً طيباً.. ووضع أسس التعليم الكنسى الحديثة

أسقف المنيا وتوابعها: آباء المجمع المقدس حصلوا على أجزاء من متعلقاته كـ«بركة»

الصفحة السادسة

«الحوار الوطنى» يسعى لبناء توافق بين القوى السياسية والأحزاب: هدفنا واحد

نظام الانتخابات: أغلبية «مطلقة».. أقلية «نسبية»

جلسات «الحوار» تفتح ملف نظام الانتخابات البرلمانية وتستمع لآراء الخبراء.. والأحزاب تقدم رؤيتها لاختيار النموذج الأنسب

مؤيدو «المطلقة»: أكثر استقراراً ولا يمكن الطعن عليها دستورياً وتسهم فى استقرار الحياة التشريعية والنيابية وإفراز برلمان قوى وتمثيل الفئات المنصوص عليها دستورياً

المطالبون بـ«النسبية»: تضمن تمثيل جميع الأحزاب ولا تهدر الأصوات الانتخابية وتخلق توازناً بين الأغلبية والمعارضة

اللواء أحمد العوضى: لا بد من حماية تمثيل الشباب والأقباط والمرأة

نائب رئيس «حماة الوطن»: «المُغلقة» تضمن وصول الكفاءات إلى البرلمان

الصفحة السابعة

سياسيون: «المطلقة» تتماشى مع روح الدستور.. وتعطى فرصة تمثيل أكبر للقوى السياسية والأحزاب.. وتخلق تنافساً أكثر

«فهمى»: تضم مختلف الشرائح ولا يمكن الطعن فى عدم مشروعيتها.. و«بدر الدين»: لكل نظام انتخابى مزايا وعيوب.. ويمكن اللجوء إلى النظام المختلط أو الفردى

مطالبات برلمانية باستمرار «المطلقة».. ومقترحات بتطبيق النظام المختلط

رئيس «تشريعية النواب»: اعتماد القائمة المطلقة إجراء دستورى.. ووكيل اللجنة الدستورية: تؤدى إلى استقرار السلطة التشريعية

«داود»: يمكن الأخذ بثلاثة أنظمة معاً من خلال تخصيص 40% للمقاعد الفردية و30% للمطلقة و30% للنسبية

عاطف مغاورى: القائمة المتعددة تضمن تمثيل كل القوى الوطنية تحت قبة البرلمان

نائب رئيس «التجمع»: نؤيد «النسبية» وندعم «المطلقة» فى انتخابات المحليات

الصفحة الثامنة

«شيكا ورونالدو»

الزمالك بقوته الضاربة أمام النصر السعودى لحسم التأهل.. و«الدون» تحت السيطرة

مباراة صعبة

مدرب النصر يمدح «شيكابالا».. ويصف مواجهة «الأبيض» بالصعبة

تحت الأنظار

3 مواجهات فى ختام «المجموعات».. صدام بين الوحدة والرجاء على الصدارة وترقب لـ«الشباب والمنستيرى»

غيابات مهمة

الأهلى والمصرى فى ربع نهائى الكأس.. وعدم التعاقد مع «سوزا» ولاعب «مساك» يشعل غضب «كولر»