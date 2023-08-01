«هذا الصباح» يبرز عدد «الوطن» عن مؤتمر المصريين بالخارج ونتيجة الثانوية العامة

عرض برنامج «هذا الصباح»، تقديم الإعلامية يارا مجدي، المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، بشأن انطلاق مؤتمر المصريين بالخارج، بعنوان «مدبولي: أبناؤنا بالخارج جزء أصيل من نسيج الوطن.. وجاهزون لحل مشكلاتهم»، وآخر بشأن إعلان نتائج الثانوية العامة بعنوان «ختام ماراثون الثانوية.. يارب كتر أفراحنا»، وملف آخر حول مهرجان مدينة العلمين الجديدة، بعنوان «راغب علامة: العلمين تحفة فنية وسأعود في العام المقبل».

حق المصريين بالخارج في الارتباط بوطنهم

وأكد الكاتب الصحفي صلاح مغاوري، نجاح مؤتمر المصريين بالخارج، ومشاركة كبيرة من عدد الوزراء والسياسيين ونواب البرلمان وغيرهم، مشيرا إلى أنّه جرى التأكيد على حق المصريين بالخارج في الارتباط بوطنهم، إذ إنّ المواطن سواء داخل أو خارج مصر لا ينفصل عن وطنه، وهذا الأمر يميز المصري عن غيره من المواطنين في أي بقعة من العالم.

مرحلة الثانوية العامة

وعن ملف الثانوية العامة، أضاف «مغاوري» خلال حواره ببرنامج «هذا الصباح»، المُذاع على قناة إكسترا نيوز، تقديم الإعلامية يارا مجدي: «كل بيت في مصر له طلاب في الثانوية العامة، ومؤتمر الدكتور رضا حجازي أمس كان ناجحا للغاية، وأكد إصرار وزارة التربية والتعليم على أن تكون الثانوية العامة مرحلة بسيطة، وهناك تخفيف للأعباء خلال العامين الماضيين».