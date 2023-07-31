اقرأ في عدد الوطن غدا.. وزير التربية والتعليم: لم يحصل أي طالب على مجموع 100% هذا العام

تقرأ غدًا في عدد «الوطن» موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولي

وزير التربية والتعليم: لم يحصل أى طالب على مجموع 100% هذا العام

الثانوية.. فى كل بيت «زغرودة»

أول «steam»: لم أتوقع النتيجة.. والأول «رياضة»: النجاح ليس ضربة حظ .. والأولى أدبى: أغمى عليا لما عرفت النتيجة

الثانى «علوم» مكرر: الأهلى وشه حلو عليّا.. والثانى أدبى: الزمالك وش السعد.. والرابع «رياضة»: هدية والدى لى سيارة

الرابع «علوم»: مثلى الأعلى مجدى يعقوب.. والسابع «رياضة»: نفسى فى منحة دراسية بالجامعة الأمريكية

الثالثة أدبى: النجاح أهم لحظة فى حياتى وأسعى لدراسة اللغات السابع: نفسى أكون جراح.. وأبى وأمى سبب تفوقى

الرئيس يوجه بإنهاء ممارسات الاستيلاء على أراضى الدولة وتقنين أوضاع المواطنين

«السيسى» لـ«أبومازن»: حريصون على إنهاء حالة الانقسام واستعادة الوحدة.. وندعم حل الدولتين

نتيجة الكشف الطبى تحسم موقف رضا سليم.. والنادى يرفض فسخ عقد «محمود»

الزمالك يبدأ الاستعداد لمواجهة النصر فى ختام دور المجموعات بالبطولة العربية

«مدبولى»: أبناؤنا بالخارج جزء أصيل من نسيج الوطن.. وجاهزون لحل مشكلاتهم

تعاون بين «الرقابة المالية» و«الوطنية للتدريب» لتعزيز قدرات النساء

«الوزراء»: خطة جديدة لتخفيف أحمال الكهرباء بدءاً من اليوم

راغب علامة: «العلمين» تحفة فنية على أرض مصرية وسأعود العام المقبل

منير وإليسا وحميد الشاعرى نجوم الأسبوع الثالث من مهرجان العلمين

الصفحة الثانية

وزيرة الثقافة تناقش الخطة الاستثمارية للعام المالى الجديد

«الجزار»: تكليفات لرؤساء مُدن بتنفيذ «سكن كل المصريين»

تذاكر مخفضة لمهرجان «القلعة».. ورفع كفاءة المواقع الثقافية بشمال سيناء

وزير الإسكان: الالتزام بمواعيد التسليم المحددة ووقف التعامل مع شركات المقاولات المتقاعسة

«الرى»: إجراءات لتحسين كفاءة محطات الرفع

«سويلم»: خفض استهلاك الطاقة بتوفير ظروف التشغيل الملائمة

الانتهاء من 509 مشروعات تنموية فى البحيرة بـ4.1 مليار جنيه

«السبكى»: 24 مليون خدمة علاجية بمحافظات التأمين الشامل

رئيس «الرعاية الصحية»: 32 مليون جنيه عوائدنا من السياحة العلاجية والمصادر الأخرىكتبت - مريم الخطرى:

افتتاح التشغيل التجريبى للمرحلة الثالثة من توسعات «ميدور»

«الملا»: التوسعات تزيد قدرة المصفاة وإنتاجها.. و«الراوى»: نستهدف زيادة طاقتها بنسبة 60%

الصفحة الثالثة

مكاتب التنسيق تفتح أبوابها.. وفرحة وزغاريد فى بيوت الأوائل.. والمجاميع لم تصل لـ100%

ختام ماراثون الثانوية

«يا رب كتر أفراحنا»

عدد المتقدمين والحاضرين والناجحين للعام الدراسى 2022-2023

النسبة المئوية حسب نوعية المدارس للعام الدراسى 2021-2022 و2022-2023

فئات المجموع للنجاح فى الثانوية العامة للعام 2022-2023

عدد الطلاب الحاصلين على النهاية العظمى فى المواد للعام الدراسى 2022-2023

الصفحة الرابعة

«حجازى»: 78.81% نسبة النجاح.. و763 ألفاً و206 طلاب تقدموا للامتحانات حضر منهم 759 ألفاً و676

وزير التعليم: الأوائل 36 طالباً وطالبة منهم 30 «علمى علوم ورياضة وأدبى» و2 «مدارس stem» و3 مدارس الدمج وطالب من مدارس المكفوفين.. ولم يحصل أى طالب على مجموع 100% هذا العام وهو مؤشر على صدق الاختبارات والقدرة التمييزية للامتحانات

منعنا التحويل للصف الثالث إلا من خلال لجنة مركزية بالوزارة ومنعنا الامتحانات فى لجان الشغب وأعدنا تصحيح بعض اللجان لضمان العدالة وتكافؤ الفرص.. ولم تحدث واقعة تسريب لأى امتحان بعد حادث 2016

الامتحانات شهدت مخالفات من 812 طالباً تمّت إحالة 641 منهم للنيابة و199 ملاحظاً تم تحويلهم للشئون القانونية

أول الجمهورية steam علمى: أمنيتى الالتحاق بكلية الطب

الثالثة أدبى: النجاح أهم لحظة فى حياتى.. وأسعى لدراسة اللغات

عمر عبدالرحمن: «لا أتابع وسائل التواصل الاجتماعى لأنها مضيعة للوقت ومش باحبها»

الأولى أدبى: «تحديت الصعوبات بدعم أسرتى وأغمى عليّا لما عرفت النتيجة ماكنتش مصدقة»

فايزة على: أصبت بحالة نفسية كادت تمنعنى من استكمال دراستى فى الثانوية

الصفحة الخامسة

الأول مكرر علمى رياضة: النجاح ليس ضربة حظ ويحتاج إلى جهد.. «بس اعمل اللى عليك»

الثانى علمى علوم: أختى مثلى الأعلى ووالدتى سبب تفوقى

حسن الحادق: قدرت أرفع راسهم وأرد لهم الجميل على تعبهم معايا.. «وفروا لى جو مناسب»

زياد محمد: أصبحت على أول الطريق وحلمى دراسة الهندسة الصيدلانية كمجال جديد ومبتكر

الثانى علمى علوم مكرر: سأدرس الطب والنظام الحالى يحقّق مصلحة الطلاب

الرابع علمى رياضة: الاجتهاد سر التفوق.. وسألتحق بـ«الهندسة»

كيرلس يعقوب: الأهلى وشه حلو عليّا.. كنت باسمع الماتش لما الوزير بلغنى بالنتيجة

أسامة نصار: كنت باذاكر 6 ساعات فى اليوم.. وتمنيت أن أكون الأول على الجمهورية.. وهدية والدى لى سيارة

الرابع علمى علوم: مثلى الأعلى مجدى يعقوب.. وسألتحق بكلية الطب

الثانى أدبى: «ماتشات الزمالك وش السعد عليا»

السابع «رياضة»: نفسى فى منحة دراسية بالجامعة الأمريكية

السابع علمى علوم: نفسى أكون جرّاح.. وأبويا مثلى الأعلى

محمد التميمى: أحرص على أداء الفرائض وقراءة آية الكرسى.. وعائلتى سبب تفوقى

الصفحة السادسة

مصادر توضح حقيقة اقتراب الحدود الدنيا لكليات تقبل من 60٪ بتنسيق 2023 من العام الماضى

د. يوسف غرباوى: «التمريض والهندسة والصيدلة والفنون التطبيقية» تخصصات جديدة.. ونستعد لافتتاح مركز التأهيل الطبى الأكبر فى الشرق الأوسط

رئيس «جنوب الوادى»: جاهزون للتنسيق.. وكليات الجامعة معتمدة من هيئة الجودة

د. أيمن إبراهيم: ملتزمون بالخريطة الزمنية التى أقرها «الأعلى للجامعات»

د. أشرف حسين: تعاقدنا على تدريب طلاب «الطب» بمستشفيات «الصحة»

رئيس «بورسعيد»: نستهدف قبول 7000 طالب بالكليات «الحكومية والأهلية»

«الملك سلمان»: نستهدف قبول 2000 طالب.. ونسعى لتخريج أجيال من المبتكرين

الصفحة السابعة

رضا.. «سليم» الكشف الطبى يحسم تعاقد الأهلى مع اللاعب المغربى و«كولر» يطلب تقرير 120 ساعة فى المصرى

لا أخشى «رونالدو» الزمالك يستعد لمواجهة النصر فى ختام «مجموعات» البطولة العربية.. و«أوسوريو» يراهن على الروح القتالية

التدعيم مستمر البنك الأهلى يعلن عن رابع صفقاته ويتعاقد مع «جريندو»

«ورطة مالية» «مبابى» يطالب بمكافأة «الولاء».. ليفربول يدخل على خط المفاوضات والريال ينتظر انتهاء عقده.. والمهاجم يصر على «الملكى»

الصفحة الثامنة

راغب علامة: «العلمين» تحفة فنية وسأعود فى العام المقبل

المهرجان وُلد عملاقاً من يومه الأول.. وأفتخر بولدىّ «خالد ولؤى» وهما سندى بالحياة

وصلة من الغناء الطربى فى حفل مدحت صالح وريهام عبدالحكيم

محمد منير وإليسا وحميد الشاعرى نجوم حفلات الأسبوع الثالث من مهرجان العلمين