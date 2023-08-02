ماجد المهندس: دويتو «الحب الأبدي» مع أصالة مأخوذ عن قصة كنت شاهدا عليها

أعرب الفنان ماجد المهندس عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» عن سعادته بردود الفعل حول الدويتو الغنائي الذي جمعه بالفنانة أصالة.

ونشر ماجد المهندس الأغنية وعلق عليها قائلا: «الحب الابدي قصة حب عظيمة كنت شاهد عليها مع صديق عمري فائق حسن، شاركتني بغنائها حبيبتي صولا فنانة تعشق الغناء وإحنا نعشقها وهبت نفسها لموهبتها ومشاعرها تجسدت بصوتها بكل حب، حسيت بكل كلمة بهذا العمل وفرحان بهذا الصدى الرائع من كل أحبابي والجمهور الأكثر من رائع، الألحان كانت من إبداع صديقي محمود خيامي والتوزيع الموسيقي للمبدع دائما المايسترو مدحت خميس».

أغنية عود البخور

وطرح الفنان ماجد المهندس مؤخرا أغنية «عود البخور»، والتي حققت أعلى نسب مشاهدة عبر «يوتيوب»، وهي من أشعار جموح، ألحان فايز السعيد، توزيع نور هاشم، وتريات هيثم سعدون، صولو عود صادق جعفر، صولو قانون حسن فالح، صولو ناي وساكسفون وسام خصاف.