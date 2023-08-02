كل ما تريد معرفته عن كلية الآثار والأوراق المطلوبة للتقديم وأقسام الكلية والمواد التي يدرسها الطلاب، تقدمه «الوطن» في تقرير مفصل خدمي للطلاب الناجحين في إتمام الشهادة الثانوية للعام الدارسي 2022-2023.

كل ما تريد معرفته عن كلية الآثار والأوراق المطلوبة للتقديم

أنشئت كلية الآثار بقرار من مجلس الجامعة المصرية للدراسات العليا وبالقرار الجمهوري رقم 1803 لسنة 1970م، وذلك استجابة للرغبة التي تقدمت بها هيئة الآثار بأنها في حاجة ماسة إلى جميع التخصصات الجامعية بعد الحصول على قدر كافٍ من الدراسات الأثارية.

وافق مجلس الجامعة على إنشاء كلية قائمة بذاتها للدراسات الأثارية تضم طلاباً من الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية ومدة الدراسة بها أريع سنوات، و يحصل بعدها الطالب على درجة الليسانس في الآثار.

كما أنها تقبل طلاباً من خريجي الكليات الجامعية الأخرى للدراسة فيها لمدة سنتين للحصول بعدها على دبلوم الدراسات العليا والبحوث الذي يؤهلهم للتحضير لدرجتي الماجستير والدكتوراه في الآثار.

أقسام كلية الآثار

بدأت الكلية بقسمين فقط هما قسم الآثار المصرية القديمة وقسم الآثار الإسلامية ثم أنشأت الكلية في العام الدراسى1977/1978م قسماً لترميم الآثار.

وتعد الكلية حالياً لائحة جديدة بنظام الساعات المعتمدة لأقسام الكلية الثلاث الحالية ولقسمين جديدين (تحت الإنشاء) وهما قسم الآثار اليونانية الرومانية وقسم الإرشاد السياحي.

مواد كلية الآثار

ومن المواد المقررة التي يدرسها طلاب كلية الآثار هي على النحو التالي:

- الأنثروبولوجيا والعلوم الطبيعية

- المبادئ الأساسية للدلالات الأثرية.

- دراسة المناخ وتأثيره على الحضارات القديمة.

- دراسة حقب ما قبل التاريخ وما بها من حضارات.

- دراسة العصر الحجري وكل ما فيه.

- دراسة علم الآثار الحديث وما فيه من نظريات وأساليب.

- دراسة المناهج الفكرية والنظرية لعالمي الآثار.

الأوراق المطلوبة للتقديم

• أصول شهادة الثانوية العامة و صورة لها

• 8 صور شخصية ( 4 × 6 )

• شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة

• بطاقة الترشيح مطبوعة «نتيجة التنسيق الموجة لكلية الإعلام جامعة القاهرة»

• صورة من البطاقة الشخصية للطالب

• نموذج استمارة 2 جند للذكور

• نموذج استمارة 6 جند للذكور

مصاريف كلية الآثار

تتراوح مصاريف كلية الآثار جامعة القاهرة للسنه الدراسية الواحدة للشعبة العربية حوالي 1150 جنيها مصريا ، والشعبة الإنجليزية 24 ألف جنيه مصري ، و25 ألف جنيه مصري لشعبتي الإرشاد الأثري والمعلومات الأثرية.