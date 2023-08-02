نبيلة عبيد: أتمنى الوقوف على المسرح.. وسعيدة بعرض «تشارلي»

أعربت الفنانة نبيلة عبيد، عن سعادتها بحضور العرض المسرحي «تشارلي» الذي حرصت على الإشادة بصناعه عبر حسابها على «إنستجرام».

وقالت نبيلة عبيد لـ«الوطن»: «سعدت جدا بحضور العرض المسرحي (تشارلي) من حيث الكتابة والنص والاستعراضات، عامل حالة رائعة جدا، وسعدت لاصطحاب مدحت العدل لي على المسرح، وكنت مخضوضة جدا من مواجهة الجمهور، فالوقوف على المسرح فعلا بيعمل حالة رعب».

نبيلة عبيد: الوقوف على المسرح ومشاهدة الجمهور فتح نفسي

وأضافت: «الصراحة حضوري عرض تشارلي والوقوف على المسرح ومشاهدة الجمهور فتح نفسي وشجعني لتقديم عرض مسرحي والوقوف على المسرح».

نبيلة عبيد تشيد بالعرض المسرحي «تشارلي»

وأشادت نبيلة عبيد، منذ أيام، بعرض «تشارلي»، وكتبت عبر «إنستجرام»: «استمتعت بمشاهدة العمل المسرحي الرائع (تشارلي) عن قصة حياة الفنان العظيم تشارلي شابلن، واللي صاغها مسرحيا صديقي العزيز الكاتب والشاعر الكبير مدحت العدل، حالة من الإبهار جوه العمل، وإتقان في الأداء من جميع الممثلين، محمد فهيم إيه الروعة دي في تقمص وتجسيد الشخصية، وكمان أيمن الشيوي ونور قدري وداليا الجندي وعماد إسماعيل، وطبعا المخرج الرائع أحمد البوهي».

ويشارك في بطولة العرض المسرحي «تشارلي» محمد فهيم، أيمن الشيوي، نور قدري، داليا الجندي، روان الغاب والمطرب هاني مصطفى.