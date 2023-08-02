مواعيد وأماكن مكاتب الشهر العقاري الفترة المسائية في محافظة مطروح أعلنت عنها وزارة العدل في بيان لها، بعد أن أطلق المستشار عمر مروان وزير العدل والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط العمل بتشغيل مراكز خدمات متنقلة لتقديم خدمات الشعر العقاري للمواطنين في نطاق محافظة مطروح وتنتشر لطول الساحل الشمالي في ظل التطور التكنولوجي، وبدأ العمل بها مع بداية شهر أغسطس الجاري.

مواعيد وأماكن مكاتب الشهر العقاري الفترة المسائية في محافظة مطروح

وتأتي مواعيد وأماكن مكاتب الشهر العقاري الفترة المسائية محافظة مطروح، ننشر الأماكن طبقاً لبيان وزارة العدل حيث جري تشغيل عدد 8 مراكز خدمة متنقلة في نطاق محافظة مطروح، وأماكنها مركز خدمات مصر المتنقلة رقم 2، مكان التواجد قسم شرطة الحمام، ومركز خدمات مصر المتنقلة رقم 3، مكان التواجد الكيلو 82 وهدان مول، ومكان التواجد مارينا 2 مركز خدمات مصر المتنقلة رقم 4، ومركز خدمات مصر المتنقلة رقم 5، مكان التواجد مارينا4، ومركز خدمات مصر 6 ومكان التواجد مدينة العلمين الجديدة، ومركز خدمة متنقلة رقم 7 ، أمام قرية مراسي سيدي عبدالرحمن، ومركز خدمات مصر المتنقلة رقم 8 مكان التواجد بورتو جولف مارينا، ومركز خدمة مصر المتنقلة رقم 9 مكان التواجد نقطة شرطة سيدي عبد الرحمن.

مواعيد مكاتب الشهر العقاري الفترة المسائية في محافظة مطروح

وحسب مواعيد وأماكن مكاتب الشهر العقاري الفترة المسائية في محافظة مطروح المعلنة تعمل مراكز خدمة مكاتب الشهر العقاري في الفترة من الساعة 5 مساء وحتي الساعة 9 مساء، وتقدم خدمات متميزة وسريعة لجميع المواطنين.