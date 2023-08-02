مواعيد وأماكن مكاتب الشهر العقاري الفترة المسائية في المنيا حيث يتم تقديم جميع الخدمات للمواطنين في مراكز ومدن محافظة المنيا خلال الفترة المسائية من الساعة الـ5 حتى الـ9 مساء يوميا عدا الجمعة، وتشمل الخدمات التي تقدمها مكاتب الشهر العقاري، تحرير إقرارات التصالح، توكيل خاص بالصفة من توكيل رسمي عام، توكيل رسمى عام بالصفة من توكيل رسمي، إنهاء وقف التأشير على السجلات التجارية، طلب اطلاع، محضر تصالح، بيع شقة أو وحدة من وحدات الإسكان، تسجيل عقد إيجار أزيد من 9 سنوات، إنهاء منفعة.

مواعيد وأماكن مكاتب الشهر العقاري الفترة المسائية في المنيا

وقال مسؤول بوزارة العدل، إن مواعيد وأماكن مكاتب الشهر العقاري الفترة المسائية المنيا كالتالي: فرع توثيق ضواحي المنيا ويقع بشارع هدي سلطان المتفرع من كورنيش النيل بمدينة المنيا، فرع توثيق العدوة ويقع بمحكمة مركز العدوة الجزئية، فرع توثيق أبوقرقاص ويقع بشارع الشهداء بالفكرية في مدينة أبوقرقاص، فرع توثيق السيارة المتنقلة رقم 20 أمام مجمع المحاكم بميدان عبد المنعم الغربي بمدينة المنيا.

مواعيد وأماكن مكاتب الشهر العقاري الفترة المسائية المنيا

وأشار إلى أن مواعيد وأماكن مكاتب الشهر العقاري الفترة المسائية المنيا تكون يوميا عدا الجمعة في الأماكن المذكورة من الساعة الخامسة عصرا وحتى التاسعة مساء، موضحا أن خدمات مكاتب الشهر العقاري الفترة المسائية تأتي في إطار حرص وزارة العدل على تطوير أداء خدمات التوثيق وتبسيط إجراءات الحصول عليها وتقديمها فى سهولة ويسر لجميع المواطنين في كافة محافظات الجمهورية.