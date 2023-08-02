طارق الجنايني: اتحاد منتجي مصر سيجمع كل الشركات تحت مظلة «المتحدة»

تحدث المنتج طارق الجنايني، عن تدشين الشركة المتحدة لاتحاد منتجي مصر، الذي يضم 18 شركة إنتاج، وتحدث عن دور الشركة الكبير والمهم في مجال الدراما المصرية، والاجتماعات التنظيمية المتوقع أن تشهدها الدراما بعد هذه الخطوة.

وقال «الجنايني»: «أحب أن أشكر الشركة المتحدة على هذا التوجه، فهي التي بادرت بالأمر، وهذه الخطوة تأخرت، والإنتاج الدرامي المصري عامل مهم وأساسي في تكوين الشخصية المصرية والعربية، والمنتج الدرامي المصري يجري تصديره لكل الدول العربية، وهذا الاتحاد سيجمع القائمين على العملية الإنتاجية، والآن لدينا كيان مثل الشركة المتحدة نجتمع تحت مظلتها، وهو أمر جيد للغاية للمحافظة على مكتسبات السنوات الماضية من حيث الأفكار التي تتناولها الدراما، وطريقة التقديم».

انضمام شركات جديدة للاتحاد

وأضاف الجنانيني متحدثا عن مهام الاتحاد: «يوجد عدد من الشركات ستنضم خلال الفترة المقبلة، والاجتماع مستمر، ونحن الآن على قلب رجل واحد، وجميع المنتجين في مصر يحبون الصناعة بشكل كبير للغاية، ونريد ضبط الأجور».