طارق الجنايني: توزيع suits بالعربي عالميا بداية من سبتمبر المقبل

أعلن المنتج طارق الجنايني أن شركة nbcu العالمية قد اختارت مسلسله suits بالعربي ليصبح أول مسلسل ناطق بالعربية من توزيعها وستبدأ وضعه في الكتالوج الخاص بها بداية من شهر سبتمبر المقبل.

وكتب طارق الجنايني عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «بوست طويل شوية مع انتهاء الحلقة الرابعة من سوتس بالعربي، الحمد لله في منتهى السعادة بردود الفعل المحبة للمسلسل».

الجنايني يعلق على سوتس بالعربي

وأضاف طارق الجنايني: «الصراحة عندي كام نقطة كدة كنت عايز أوضحهم من أول ما أعلنت عن تصوير سوتس بالعربي، بس كنت خايف تتفهم غلط بس النهاردة بعد ما الحمدلله المسلسل أثبت نجاحه والناس بتشييد بيه في العالم العربي كله، أقدر بقى أوضح براحتي».

وأكمل حديثه كاتبا: «كل صناع سوتس بالعربي من عشاق النسخة الأمريكي، اللي على فكرة تكلفة الحلقة الواحدة منها بأكثر من تكلفة ال30 حلقة عندنا.. و كلنا فاهمين من الأول أنك تعمل adaptation لمسلسل معروف ومحبوب زي سوتس مش هتكون خطوة سهلة خالص وdie hard fans اللي إحنا أصلاً منهم مش هيتقبلوها بسهولة واللي أتفرج على سوتس الأمريكي في العالم العربي ما بين مليون لاثنين مليون بالكتير بس العالم العربي حوالي 350 مليون، يعني في 348 مليون عربي ماتفرجوش على النسخة الأمريكي لسبب أو لآخر و دول الحمدلله معظم اللي أتفرج منهم على النسخة العربي معجبين جداً بكل تفاصيل المسلسل».

وواصل الجنايني: «علشان أنت شاري فورمات ودافع فلوسه ومعاك حقوقه، فهما كمان عندهم حقوق أنك ماتبوظش شغلهم وتفتي من دماغك، علشان كدة لازم يكون تغييرات السيناريو في أضيق الحدود وبموافقتهم، بما فيها الاسم اللي بيعامل معاملة البراند وده اللي حصل مع الأمريكان نفسهم لما اشتروا حقوق the office مثلاً من إنجلترا وأمثلة تانية كتيرة في التليفزيون والسينما».

توزيع سوتس بالعربي لدول العالم

وتابع: «طبيعي أنك تتفرج على الحلقة الأولى وتحس أن المسلسل ده مش ليك فا تعبر عن رأيك وده حقك تماماً بس غريبة شوية أن حضرتك لسة بتتفرج لغاية الحلقة الرابعة علشان تكتب بعد كل حلقة أن الأمريكي أحلى برضه، أنا حاسس أنك أتعودت علينا بس خايف تعترف الأهم بقى من كل اللي فات ده و السبب الرئيسي لكتابة البوست ده، أن بعد مشاهدتهم لأول 10 حلقات، تم الأتفاق مع NBCU أن النسخة العربية من سوتس دلوقتي داخلة الكتالوج الرسمي بتاع NBCU وهتبتدي تتوزع للعالم كله من شهر سبتمبر أنت فاهم الفخر اللي إحنا فيه أن لأول مرة مسلسل عربي هيتم توزيعه من شركة زي NBCU؟ أنت فاهم ده قد ايه مهم ومفيد لمصر؟ الخطوة دي بقى بالنسبة ليا أنا شخصياً تكفيني لسنين قدام».