طارق الجنايني: اتحاد منتجي مصر قد يشهد انضمام أكثر من 18 شركة

علق المنتج طارق الجنايني، على تأسيس أول اتحاد لمنتجي مصر، الذي يضم حاليا 18 شركة مصرية، قائلا: «أنا سعيد بهذه الخطوة، وكان يجب اتخاذها منذ فترة طويلة، لأن الإنتاج الفني في مصر شيء مهم جدا، وهناك شركات أخرى قد تنضم إلينا، وهذا الاتحاد ينظم العملية الإنتاجية من حيث الماديات والتنظيم والجودة».

الفن يسهم في تشكيل وجدان المجتمع

وأضاف «الجنايني» في مداخلة هاتفية ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على قناة «DMC»، من تقديم الإعلاميتين شيرين عفت ونهى عبد العزيز، أن الفن يسهم في تشكيل وجدان المجتمع، ولكن على مدار السنوات الماضية لم يكن هناك اتحاد واضح ينظم الصناعة في مصر، وهذا الأمر تأخر عشرات السنوات.

دور تنظيمي مهم لاتحاد منتجي مصر

وتابع بأن هذا الاتحاد سيلعب دورا تنظيميا مهما جدا، ففي الاتصالات يوجد «CRA» التي تنظم الأعمال بين شركات الاتصالات، وبالتالي لا تستطيع شركة أن ترفع سعر دقيقة المكالمة بمعزل عن الشركات الأخرى، لافتًا أن وجود اتحاد يتضمن أكبر الشركات في مصر سيكون له أثر إيجابي.