بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص بينهم شقيقان في تصادم سيارتين بالبحيرة

أصيب، قبل قليل، 5 أشخاص بكسور وجروح وكدمات، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين أمام قرية «زرقون» التابعة لمركز المحمودية بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين لمستشفى دمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة.

تصادم سيارتين في البحيرة

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطاراً من مركز شرطة المحمودية، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين أمام قرية «زرقون»، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف لموقع البلاغ، وتم نقل المصابين لمستشفى دمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم.

أسماء المصابين في الحادث

وتبين إصابة كل من عفاف متولي محمد، 40 سنة، وندا ابراهيم عيد، 16 سنة، وعيد إبراهيم عيد، 13 سنة، ونشوى عبدالقادر عبدالقادر، 13 سنة، ومحمد رجب القليوبي، 38 سنة، مقيم بكفرالشيخ، وجميعهم مقيمون بمركز المحمودية.

ونُقل المصابون إلى مستشفى دمنهور التعليمي لإجراء الإسعافات الأولية، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق في الحادث.