استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم.. الجرام عيار 21 بكام؟

استقر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء، في مصر بمختلف محلات الصاغة، وهو العيار الأكثر مبيعاً داخل السوق المصرية، وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، أسعار الذهب حسب آخر تحديث لبيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية قبل قليل.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في التعاملات المسائية 2463 جنيهاً للشراء، دون إضافة سعر المصنعية والضريبة، وهو العيار الأكثر نقاءً في مصر.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً في مصر، خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء، 2155 جنيهاً للشراء، دون إضافة سعر الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في التعاملات المسائية 1847 جنيهاً للشراء، وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم 1437 جنيهاً للشراء، وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم 2258 جنيهاً للشراء، وذلك قبل إضافة سعري الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب

واستقر سعر الجنيه الذهب اليوم في التعاملات المسائية عند 17240 جنيهاً للشراء، حيث يزن الجنيه الذهب 8 جرامات من عيار 21.